מעמד חנוכת בית המדרש הקהילתי החדש "הודה והדרה" של הגרעין התורני "אור לציון" התקיים בראשון לציון. המרכז הרוחני הוקם לזכרו ולעילוי נשמתו של הלוחם סמל אהד יערי הי"ד, במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.

נשיא הגרעין התורני, הרב שלמה לוי, בירך את בית המדרש והזכיר את המוטו שאפיין את אהד, "מפזרים טוב". האמירה נובעת מתורת ארץ ישראל וממשנתו של הרב הראי"ה קוק, המלמדת כי "האור התורני אינו מסתגר בין כותלי המבנה אלא מתפשט לכל תחומי החיים".

הרב לוי הדגיש כי לומדי בית המדרש ימשיכו את שרשרת הגבורה של "ספרא וסייפא", שבה "לימוד מעמיק בונה נפשות ומניע עשייה מבורכת במרחב הציבורי". בהמשך הערב נשא דברים הרב יהונתן לנגה והרחיב על משמעותה הפנימית של ההנצחה במקורות ישראל.

הרב לנגה הסביר כי ביהדות "הזיכרון אינו עמידה פסיבית מול העבר, אלא יצירת המשכיות חיה". לדבריו, "כל אות של לימוד וכל מעשה של חסד שייעשו בבית המדרש מפיחים חיים ברוחו ובערכיו של הנופל, ומאפשרים למסלול חייו להמשיך להאיר בעולם".

אביו של אהד, דוד יערי, דיבר בשם המשפחה והביע תודה על הזכות לראות את זכר בנו מונצח במקום של לימוד וחיבור. הוא סיפר על אהבתו של אהד לעומקה של תורה ועל לימוד "שלא נשאר על פני השטח אלא חתר תמיד לבירור פנימי, לאמת ולחיבור ישיר אל חיי המעשה והשליחות הצבאית".

את שורת הדוברים חתם רענן לוי, שדיבר בשם הגרעין התורני "אור לציון" והודה לכל העוסקים במלאכה. הוא הודה למשפחת יערי על "תעצומות הנפש והשותפות המרגשת", לרב שלמה לוי על "ההובלה והחזון", ולחבר מועצת העיר נועם חדד על "הליווי המסור והסיוע במפעלות הגרעין".