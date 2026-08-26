שלמה קוק, עורך העיתון החרדי "בקהילה" ובנו של הפוסק הירושלמי הרב בן ציון קוק, הכניס היום (רביעי) את בנו בבריתו של אברהם אבינו.

במעמד הברית העניק לבנו את השם "אברהם יצחק". הרך הנולד נקרא על שם דודו הגדול, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מאבות הציונות הדתית. הרב קוק היה מייסד הרבנות הראשית וראש ישיבת מרכז הרב.

קריאת השם בולטת על רקע תפקידו של האב כעורך העיתון החרדי "בקהילה". במעמד השתתפו בני משפחה, עיתונאים ואנשי תקשורת.

הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר וחבר הכנסת יצחק גולדקנופף השתתפו אף הם בברית. השניים כובדו באמירת ברכות הברית.