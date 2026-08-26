مع اقتراب الانتخابات.. لازيمي تستعرض مواقفها من الملفات الأكثر إلحاحا

חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת "הדמוקרטים" רואה חשיבות עליונה בהעלאת שיעור ההצבעה במגזר הערבי.

בראיון לערוץ הערבי-ישראלי "הלא טי וי" אמרה לזימי כי שיעור הצבעה ערבי גבוה יסייע "להעיף את הפשיסטים והגזענים".

לזימי ציינה כי מפלגת "הדמוקרטים" תהיה שותפה לקואליציה שתקום לאחר הבחירות, והעריכה כי מפלגתה תהיה השנייה בגודלה ועשויה לזכות ב-15 מושבים בכנסת.

היא האשימה את ראש הממשלה בנימין נתניהו בהעמדת חמאס מחדש על הרגליים, כאשר טורקיה וקטר עומדות לצידו, ואת שותפיו הקואליציוניים בהתססת אינתיפאדה שלישית באיו"ש.

לזימי סבורה שאין דרך אחרת זולת הסדר מדיני עם הפלסטינים, שיחל ב"היפרדות" וביום מן הימים יביא לשלום.

"אנחנו לא מוותרים על השלום", אמרה לזימי, והוסיפה כי "בממשלה הבאה אפשר לקבוע צעדים שיבנו את התשתית להסדר מדיני ארוך טווח. אנחנו 'הדמוקרטים' נהיה חוד החנית של הדבר הזה. אין אופציה אחרת".