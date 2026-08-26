תוכנות זדוניות אותרו בטלפונים של שני עובדים בכירים במטה הבחירות של גדי איזנקוט, כך דווח הערב בחדשות 12. לפי הדיווח, איזנקוט עצמו אינו אחד משני הבכירים שבמכשיריהם אותרו התוכנות.

בשבועות האחרונים מבצע המטה בדיקות יומיות לטלפונים של קבוצת עובדים, ובהם בכירים. במסגרת הבדיקות נסרקים המכשירים במטרה לאתר תוכנות זדוניות.

לפי הדיווח, בשני מקרים שונים אותרו תוכנות כאלה בטלפונים של שני אנשי מטה בכירים. מדובר בתוכנות שמטרתן להאזין ולאסוף מידע.

למרות הממצאים, במטה איזנקוט לא הגישו תלונה למשטרה. במקום זאת, המטה עובד באופן יומיומי עם חברת אבטחה המבצעת סריקות לטלפונים של העובדים הבכירים.

לצד בדיקות הטלפונים, בוצעו במטה גם פעולות אבטחה נוספות שנועדו להגן על המחשבים.