מפלגות האופוזיציה החליטו להציג את שופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון, כמועמד מטעמן לתפקיד מבקר המדינה, לקראת הבחירות החוזרות שייערכו בעקבות פסילת ההליך הקודם בבג"ץ.

ההחלטה התקבלה לאחר שמיכאל ראבילו, מועמד הקואליציה בבחירות הקודמות, הודיע לאחרונה על הסרת מועמדותו. בשלב זה טרם ידוע אם גוש הימין יציג מועמד חלופי לתפקיד.

יו"ר מפלגת ישר!, ח"כ גדי איזנקוט, בירך על הצגת מועמדותו של אלרון ותקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו: "בתקופה מורכבת זו, מדינת ישראל זקוקה למוסדות שלטון חזקים, עצמאיים וממלכתיים. המציאות החמורה שנתניהו יצר במכוון, שבה מדינת ישראל נותרת ללא מבקר מדינה, היא חלק ממסע שיטתי להחלשת שומרי הסף ולפירוק מערכות המדינה - עוד כשל עמוק ומסוכן שאנו נדרשים לתקן".

איזנקוט הוסיף: "בחירתו של מבקר מדינה בעל שיעור קומה היא צו השעה למען שמירה על ההמשכיות המוסדית וחיזוק אמון הציבור. הקפדה בלתי מתפשרת על ההליך התקין ועל מנגנוני הבקרה והאיזון היא הבסיס לחוסנה של המדינה ולתפקודן התקין של כלל מערכות השלטון".

המרוץ לתפקיד מבקר המדינה החל ביוני 2026, אז התמודדו השופט בדימוס יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל ראבילו, שזכה לתמיכת הקואליציה. בסיבוב ההצבעה השני בכנסת ניצח ראבילו לאחר שקיבל 61 קולות, לעומת 57 קולות שניתנו לאלרון.

אלא שתוצאות הבחירות עוררו מחלוקת משפטית. אלרון ועותרים נוספים פנו לבג"ץ בטענה לפגמים בהליך ההצבעה, ובפרט לפגיעה בחשאיות הבחירות.

במוקד העתירות עמד תיעוד ההצבעה בידי חברי כנסת, לצד טענות כי חלקם התבקשו לתעד את הצבעתם. בעקבות העתירות הקפיא בג"ץ את המינוי, ובהמשך פסל את תוצאות הבחירות והורה על קיום בחירות חוזרות.

בחודש האחרון הודיע ראבילו כי הוא מסיר את מועמדותו, ובכך השתנתה תמונת המרוץ לתפקיד. כעת, עם החלטת מפלגות האופוזיציה להתייצב מאחורי אלרון, נותר השופט בדימוס המועמד הבולט לתפקיד.