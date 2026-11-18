"אחמד טיבי אומר להם לצאת" - רגע נטישת המליאה

התרגיל הפוליטי של הליכוד נתקל בחרם הצבעות: לאחר שגוש איזנקוט הצליח להעביר היום (רביעי) בקריאה טרומית שורה של הצעות לביטול חוקים שקידמה הקואליציה הקודמת, בליכוד ניסו להביך את מפלגות האופוזיציה באמצעות שתי הצעות חוק בנושאים רגישים מבחינה ציבורית.

ההצעה הראשונה עסקה בשלילת זכויות מחברי כנסת שאינם מכירים בחמאס כארגון טרור, והשנייה באיסור הפרעה להנחת תפילין במרחב הציבורי ובמוסדות חינוך.

אלא שבמקום להצביע נגד ההצעות או להיגרר לעימות פוליטי סביבן, חברי גוש איזנקוט בחרו לצאת מהמליאה ולהחרים את ההצבעות.

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הודיעה כי חברי הכנסת מטעמה וממפלגות נוספות בגוש לא ישתתפו בהצבעות על הצעות הליכוד. "לא נשתתף בהצגות של הליכוד", נמסר מהמפלגה.

בהודעה נטען כי "כל הצעה של הליכוד היום היא הטרלה מביכה ובגדר טריקים ושטיקים". עוד נמסר: "לאחר שאישרנו בקריאה טרומית את ביטול חוקי ההפיכה, מפלגות גוש השינוי והתיקון לא ישתתפו בהצבעות על הצעות החוק של הליכוד, וחברי הכנסת מטעמן יצאו מהמליאה בזמן ההצבעות".

במפלגה טענו כי הליכוד נמנע מקידום ההצעות במהלך ארבע שנות שלטונו, והחליט להעלות אותן דווקא כעת כדי לנסות להביך את יריביו הפוליטיים.

יו"ר סיעת ישר!, ח"כ רועי פולקמן, תקף את הליכוד ואמר: "מי שרמסו במשך ארבע שנים את הכנסת ואת הדמוקרטיה הישראלית לא יקבעו לנו עכשיו את סדר היום. נתניהו והליכוד נזכרו לקדם חוקים שלא טרחו אפילו להעלות במשך ארבע שנים, דווקא כשהם מאבדים את כוחם".

הוא הוסיף: "לא ניתן להם לנסות להכניס טריז בגוש השינוי. אנחנו נמשיך לעבוד כדי לתקן את הנזקים שהותירה הממשלה היוצאת".

למרות נטישת חברי גוש איזנקוט, מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק-יסוד: הכנסת, שיזם ח"כ אופיר כץ מהליכוד. 48 חברי כנסת תמכו בהצעה, ולא נרשמו מתנגדים.

לפי ההצעה, חבר כנסת שיסרב להכיר בחמאס כארגון טרור, או יתבטא באופן המכחיש את היותו ארגון טרור, לא יוכל ליהנות מזכויותיו כחבר הכנסת כל עוד הוא עומד בסירובו.

בדברי ההסבר להצעה נטען כי הכרה במעמדו של חמאס כארגון טרור היא חובה בסיסית של נבחר ציבור בכנסת ישראל, וכי סירוב לעשות זאת פוגע בביטחון המדינה ובאמון הציבור.

ההצעה תועבר כעת לוועדה המסדרת, שתקבע באיזו ועדה יימשך הליך החקיקה.

המהלך של הליכוד הגיע לאחר שגוש איזנקוט העביר בקריאה טרומית הצעות לביטול השינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, לביטול חוק היועץ המשפטי לממשלה ולביטול חוק התקשורת של השר שלמה קרעי.