"מי שמאמין לא מפחד": בן גביר רקד עם המבלים בשוק מחנה יהודה

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר הגיע הערב (חמישי), לקראת חצות, לשוק מחנה יהודה בירושלים ורקד עם מבלים ותומכים שפגש במקום. בן גביר הגיע לשוק בליווי אבטחה והתקבל על ידי הנוכחים במקום.

במהלך הביקור הצטרף בן גביר לריקודים לצלילי השיר "מי שמאמין לא מפחד" - משפט שמלווה את קמפיין עוצמה יהודית לקראת הבחירות.

הביקור בשוק נערך שעות לאחר עימות פומבי בין בן גביר לראש הממשלה בנימין נתניהו סביב שאלת האיחוד במחנה הימין.

נתניהו קרא מוקדם יותר לבן גביר וליו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' להתאחד לקראת הבחירות, והודיע כי יזמן את השניים בניסיון להביא לחיבור.

בן גביר דחה את ההצעה והציע במקום זאת כי סמוטריץ' יתאחד עם יו"ר עמך ישראל, תא"ל במיל' עופר וינטר. הוא טען כי חיבור בינו לבין סמוטריץ' דווקא ירחיק מצביעים מעוצמה יהודית ועלול לפגוע בגוש הימין.

נתניהו הגיב לבן גביר וקרא לו, "אל תפיל את הימין". ראש הממשלה טען כי לפי הסקרים, בלוק טכני בין עוצמה יהודית לציונות הדתית יחזק את גוש הימין וימנע אובדן קולות, והזהיר כי סמוטריץ' נמצא על גבול אחוז החסימה.

בן גביר השיב לנתניהו וטען כי השניים שוחחו מספר פעמים בשבועות האחרונים וכי ראש הממשלה מכיר את הנתונים ומחקרי העומק. "לפי כל הסקרים חיבור שלי וסמוטריץ' מרחיק מעוצמה יהודית 3-4 מנדטים שלא יבואו להצביע, וממשלת הימין תיפול", כתב.

הוא אף טען כי נתניהו עצמו אמר לו שהתרחיש המועדף לניצול קולות הימין הוא ריצה משותפת של וינטר וסמוטריץ'. בן גביר חתם את תגובתו בהצהרה, "אעשה הכל שלא תקים ממשלה עם איזנקוט! רק ממשלת ימין!".