‏בן גביר דוחה את הצעת נתניהו: "שנינו יודעים את האמת"

העימות הפומבי בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר מחריף הערב (חמישי), סביב שאלת החיבורים בימין לקראת הבחירות.

בן גביר הגיב פעם נוספת לנתניהו, והפעם טען כי בשיחות שקיימו השניים בשבועות האחרונים הציג בפניו ראש הממשלה עמדה שונה מזו שהוא מציג כעת בפומבי.

"אדוני ראש הממשלה, לא הבנתי את הסרטון שלך", פתח בן גביר את תגובתו. הוא שב על טענתו שלפיה נתניהו מבקש להחליש את עוצמה יהודית כדי לאפשר הקמת ממשלה רחבה עם יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט.

"הניסיון להחליש את עוצמה יהודית בשביל להקים ממשלה לאומית רחבה עם אייזנקוט זה מעשה לא ימני ולא לאומי", כתב בן גביר. לדבריו, הנתונים שנמצאים בידי השניים דווקא מצביעים על כך שחיבור בין עוצמה יהודית לציונות הדתית עלול להביא לאובדן קולות.

בן גביר טען כי הנושא עלה גם בשיחות שקיים עם נתניהו בתקופה האחרונה, "אתה מכיר היטב את הנתונים ומחקרי העומק בדיוק כמוני. שוחחנו מספר פעמים בשבועות האחרונים".

לדבריו, "לפי כל הסקרים חיבור שלי וסמוטריץ' מרחיק מעוצמה יהודית 3-4 מנדטים שלא יבואו להצביע, וממשלת הימין תיפול". בן גביר לא הסתפק בכך וחשף לטענתו עמדה שהשמיע נתניהו עצמו בשיחות הסגורות ביניהם.

"אמרת לי בעצמך שהתסריט המושלם לניצול הקולות זה וינטר וסמוטריץ' בריצה משותפת - כי לדבריך וינטר לא מביא שום קול מהמתלבטים", כתב בן גביר.

התגובה מגיעה לאחר שנתניהו קרא מוקדם יותר הערב לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד. "הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו", אמר ראש הממשלה והודיע כי בכוונתו לזמן את השניים בניסיון להביא לחיבור.

בן גביר דחה את ההצעה והציע כי דווקא סמוטריץ' ווינטר ירוצו יחד. בתגובה פרסם נתניהו מסר נוסף שבו פנה לבן גביר, "בן גביר, אל תפיל את הימין. לא הבנתי את הסרטון שלך. אתה אומר שאני רוצה 'עוצמה יהודית חלשה' בגלל שאני קורא לך להתאחד עם סמוטריץ'? הפוך!".

נתניהו טען כי על פי הסקרים, בלוק טכני בין עוצמה יהודית לציונות הדתית יחזק את גוש הימין וימנע בזבוז קולות. הוא הזהיר כי סמוטריץ' נמצא על גבול אחוז החסימה וכי ללא איחוד, לדבריו, "אנחנו נקבל ממשלת שמאל של איזנקוט עם יאיר גולן והמפלגות הערביות".

ראש הממשלה חתם את דבריו בקריאה לבן גביר, "ארץ ישראל על הכף. עם ישראל על הכף. מדינת ישראל על הכף. אני לא מאמין שבגלל מאווים אישיים אתה מוכן לסכן את המדינה. קבל את ההחלטה הנכונה - הגיע זמן אחדות!".

בן גביר אימץ בתגובתו החדשה את אותה לשון שבה השתמש נתניהו, אך הפנה אותה בחזרה כלפי ראש הממשלה. "ארץ ישראל על הכף. עם ישראל על הכף. מדינת ישראל על הכף", כתב, והוסיף: "אעשה הכל שלא תקים ממשלה עם אייזנקוט! רק ממשלת ימין!!!".

יצויין כי מנגד, סמוטריץ' הגיב לקריאתו של נתניהו וכתב: "זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי".