הרב גודמן עיקר האתגר זה החיים עצמם

לקראת פתיחת שנת הלימודים בישיבות ובאולפנות, קורא הרב יונה גודמן למחנכים, להורים ולתלמידים להרחיב את נקודת המבט ולהבין כי המטרה האמיתית של שנות הלימוד אינה רק הישגים לימודיים או מעבר מוצלח של תקופת התיכון - אלא בניית דרך חיים שתלווה את התלמידים שנים רבות לאחר שיעזבו את ספסל בית המדרש.

בטור וידאו בערוץ 7 אומר הרב גודמן שבאופן טבעי כולם רוצים לראות פחות בעיות, יותר הצלחות וציונים טובים, אך אלו אינם היעד המרכזי.

"התקופה בישיבה או באולפנה היא תקופה מוגבלת של ארבע או שש שנים בלבד", הוא אומר. "השאלה הגדולה היא לא מה קרה בזמן שהתלמיד היה במסגרת, אלא מה יקרה כשהוא ייצא ממנה ויתחיל את החיים האמיתיים".

הרב גודמן מדגיש כי האתגר האמיתי הוא להטמיע בתלמידים הרגל קבוע של לימוד תורה גם לאחר סיום הלימודים: "השאלה היא האם הוא רק למד תורה בתקופה שבה היה בישיבה, או שהוא קנה לעצמו הרגלים שיאפשרו לו להמשיך ללמוד תורה יום אחרי יום במשך כל חייו".

כדי להמחיש את הרעיון הוא מצטט את הרב יהודה קופרמן זצ"ל, מייסד המכללה בירושלים, שנהג לומר כי גם לימוד קצר וקבוע מדי יום מסוגל לעצב חיים שלמים. "אפילו רבע שעה ביום באור ורבע שעה לאחר החשיכה - כבר נכנסת לתלם, כבר התחלת לעטוף את היום שלך בלימוד תורה", אמר.

לדברי הרב גודמן, הישיבה והאולפנה הן "חממה" - מקום מוגן שבו ניתן לרכוש כלים והרגלים, אך הן אינן החיים עצמם. "האתגר הגדול מתחיל אחרי שיוצאים מהמסגרת", הוא מסביר. "שם נבחנת היכולת לקבוע עיתים לתורה בתוך שגרת החיים".

לדבריו, כבר בגיל התיכון אפשר להתחיל לבנות את ההרגלים הללו באמצעות לימוד יומי קצר וקבוע - משנה, פרק בתנ"ך או כל מסגרת אחרת המתאימה לגילו של התלמיד: "העיקר הוא ליצור רצף והרגל, ולהבין שכל החיים הם האתגר הגדול - לחיות חיים שיש בהם מקום קבוע ללימוד תורה".