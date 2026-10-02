הרב יונה גודמן: מה הילדים חושבים... שההורים רוצים?

מה הילד שלכם היה עונה אילו היו שואלים אותו מהו הדבר החשוב ביותר לאבא או לאמא?

בטור וידאו חדש בסדרת "חינוך בדורנו" בערוץ 7, לקראת הכניסה לתקופת "אחרי החגים", הרב יונה גודמן מציב בפני ההורים שאלה שנוגעת בלב העשייה החינוכית: לא רק מה אנחנו רוצים להעביר לילדים - אלא מה הם באמת מבינים שחשוב לנו.

הרב גודמן מספר על מחקר שנערך בקרב ילדים ממשפחות דתיות, שבו נשאלו הילדים שאלה פשוטה: "מה הדבר שהיה הכי חשוב לאמא שלך? הדבר בה"א הידיעה, או לאבא שלך?"

לדבריו, התשובות חשפו לא פעם פער משמעותי בין תפיסת ההורים לבין האופן שבו ילדיהם קראו את המציאות בבית.

"הסתבר פעם אחר פעם שאצל אחוז גבוה של הילדים, מה שהם הרגישו כדבר החשוב ביותר אצל אבא או אצל אימא, היה משהו אחר לגמרי מאשר האבא שלהם אמר בעצמו, או ממש שהאימא שלהם אמרה בעצמה".

הפער הזה, מסביר הרב גודמן, יכול להיווצר דווקא מתוך שגרת החיים. ההורים עשויים להיות משוכנעים שהם מדגישים ערכים מסוימים, אבל הילדים זוכרים היטב את המקומות שבהם נשמע הקול ההורי בתדירות ובעוצמה הגדולות ביותר.

"כלומר, ההורים חשבו שהם מחנכים לאל"ף ולבי"ת, והילד קלט שהעיקר מה שחשוב להם זה שאני אשים את התיק במקום, או שאני אסדר את השולחן ואני אפנה את הכלים בסוף הארוחה, או שאני אסדר את החדר".

הרב גודמן אינו מציע לוותר על הדרישות האלה. מבחינתו, יש מקום גם לסדר, לאחריות ולמטלות הבית. אבל דווקא משום שההורות מלאה באינספור הערות, בקשות ודרישות קטנות, הוא מציע להבחין ביניהן לבין הדברים שאנחנו באמת מבקשים להציב במרכז.

"ראשית, לשים לב, להחליט קודם כול מה באמת הדברים הכי חשובים לנו. צריך להתעסק בכול, ונתעסק בכול, ומותר גם לדרוש שיפנו מהשולחן. הכול בסדר, או שיסדרו חדר לפני שייצאו. אבל מה הדבר הכי חשוב?"

ומכאן מגיעה, לדבריו, השאלה השנייה - ואולי המשמעותית יותר: גם אחרי שההורים הגדירו לעצמם מה באמת חשוב להם, האם המסר הזה בכלל עובר לילדים?

"ומה שעוד יותר משמעותי זה מה הם קולטים", אומר הרב גודמן. "כמה פעמים התייחסתי לזה בצורה שהם ידעו מה באמת חשוב לנו בחיים?"

המבחן החינוכי, אם כן, אינו רק ברשימת הערכים שההורה מחזיק בה, אלא באופן שבו הם נוכחים בבית ובמסרים שהילדים אוספים לאורך הדרך.

"והלוואי, הלוואי", מסיים הרב גודמן, "בעזרת ה' גם יאמצו את זה לעצמם".