הרב יונה גודמן: האזהרה של הרב קוק

הרב יונה גודמן מתייחס בטור וידאו חדש בסדרת "חינוך בדורנו" בערוץ 7 לתופעת ההתרחקות מאורח חיים של תורה ומצוות, ומצביע על אחת הסיבות האפשריות לכך: קיום מצוות מתוך הרגל, ללא תחושת חיות ומשמעות.

לדבריו, תפקידם של ההורים אינו מסתכם בחינוך הילדים לשמירת מצוות, אלא כולל גם יצירת בית שבו התורה והמצוות מתקיימות מתוך שמחה.

בדבריו מביא הרב גודמן את איגרת תר"ב של מרן הרב קוק, שבה מצוטטים דבריו של הרב חיים ויטאל, תלמידו המובהק של האר"י הקדוש, שיצא נגד התופעה שכינה "יבשות המצוות".

"השאלה היא אם רק לפני 500 שנה הייתה בעיה כזאת, אי שם כנראה בצפת, או שגם אנחנו מתמודדים", אומר הרב גודמן, ומסביר כי מדובר בבעיה שנוגעת גם לאתגרי החינוך בדורנו.

לדבריו, תחושת היובש בקיום המצוות עלולה להיות אחת הסיבות להתרחקות מחיי תורה. "חלק מאלה שפורשים, שלא נדע, פורשים מאורח חיים של תורה ומצוות כי הם מרגישים שאין בזה חיות, שאין בזה משמעות, שזה כעצמות יבשות".

הרב גודמן מדגיש כי האחריות ההורית אינה מסתיימת בכך שהילדים מקיימים את המצוות בפועל. יש חשיבות לא פחותה לאופן שבו הם חווים את חיי התורה בבית ולמשמעות שהם מעניקים לקיום המצוות.

"ולכן תפקידנו לא רק שיקיימו מצוות, אלא תפקידנו כהורים לבנות בית שבו מקיימים את המצוות, ומקיימים את התורה מתוך שמחה", הוא אומר.

את דבריו חותם הרב בשאיפה שהילדים לא יראו בתורה ובמצוות חובה יבשה בלבד, אלא יחושו בעצמם את משמעותן. המטרה, לדבריו, היא שבבית לא תתקיים אותה מציאות של "עצמות יבשות", אלא יתקיימו המילים "כי הם חיינו ואורך ימינו" - באופן שגם הילד ירגיש כך, ולא רק הוריו.