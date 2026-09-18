הצד הנשכח של הציונות הדתית | הרב יונה גודמן: ראשונים בקרב, אבל מה עם קיום ההלכה?

הרב יונה גודמן מתייחס בטור וידאו לאתגר שלדבריו ניצב בפני הציבור הציוני-דתי: לצד ההצלחה בחינוך לערכי הציונות, הוא סבור כי יש צורך בחיזוק משמעותי של קיום ההלכה.

"הציונות הדתית, וכוונתי כמובן למגזר, הצליחה מאוד בחינוך לערכי ציונות - להליכה לצבא, להתיישבות, לקליטת עלייה, לנאמנות כזו או אחרת למדינה. בערכי הציונות היא הצליחה מאוד", אומר הרב גודמן.

לדבריו, התמונה שונה כאשר בוחנים את המרכיב הדתי: "האתגר הגדול הוא בערכי הדתיות. ציונות דתית - בצד הדתי מצבנו לא תמיד משביע רצון".

הרב גודמן מציין בכאב את המחיר הכבד ששילם הציבור במהלך הלחימה: "בתי העלמין אפילו, שלא נדע, מראים לנו עד כמה הצלחנו בציונות להיות הראשונים - כולל הראשונים בקרב".

מכאן הוא עובר לקריאה מעשית לחיזוק המחויבות הדתית: "אנחנו זקוקים לחזק ולשדרג את קיום ההלכה, את הצד של הדתיות, כולל הצד הפרקטי ביותר - קיום ההלכה".

לדבריו, אחת הדרכים לעשות זאת היא לקבוע זמן קבוע ללימוד הלכה: "זה מביא אותי למסקנה, או להמלצה אחת - להקדיש זמן, אפילו פעם בשבוע, בשבת, בארוחה, ללמוד כל פעם הלכה יומית".

הוא מוסיף כי עדיף כמובן ללמוד בתדירות גבוהה יותר: "הלוואי ואפשר כל יום, הלוואי ואפשר בין מנחה לערבית, אפשר בכל מיני תצורות. אבל אני אומר - המינימום צריך להיות פעם בשבוע, פשוט ללמוד הלכה".

הוא מדגיש כי מעבר לידע ההלכתי עצמו, לעצם הלימוד יש משמעות חינוכית: "מעבר להלכה עצמה שלומדים, שהיא בוודאי חשובה, יש כאן מסר - שהתחום חשוב לי, שחשוב לי לעשות את מה שנכון, חשוב לי לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא מצפה".

את דבריו הוא חותם בתקווה: "וכשהוא יראה שאנחנו עושים את רצונו, הלוואי והלוואי, ובמהרה נראה גם את רצונותינו מתמלאים".