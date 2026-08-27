יו"ר 'ראש יהודי' ישראל זעירא יוצא נגד הביקורת שהתעוררה בעקבות חוג בית של מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט בדליית אל-כרמל, שבו נראו נשים וגברים יושבים בנפרד כשגדר לבנה חוצצת ביניהם.

זעירא טוען כי דווקא הביקורת על צורת הישיבה פוגעת בחופש הבחירה של מי שמבקשים לקיים את אורח חייהם באופן שונה.

חוג הבית התקיים בהשתתפות ראש השב"כ לשעבר יורם כהן והמועמד הדרוזי מטעם המפלגה, האלוף במיל' קמיל אבו רוקן. על פי הפרסום מטעם מארגני האירוע, המפגש עסק בין היתר בעתיד החברה הדרוזית, בסוגיות ביטחוניות, בחינוך ובאתגרים חברתיים.

אלא שתמונה שצולמה במהלך האירוע עוררה שיח ברשתות החברתיות. בתמונה שפרסמה העיתונאית עינב חלבי נראו הגברים יושבים בצד אחד של המתחם והנשים בצדו האחר, כשבין שני הצדדים הוצבה גדר לבנה.

הביקורת התמקדה בין היתר בפער הנטען בין סידור הישיבה באירוע לבין מסרי השוויון שמציגה מפלגת "ישר!". ברקע הוזכר גם כנס פוליטי אחר שנערך בדליית אל-כרמל מטעם מפלגת "ברית אחים", בראשות אל"מ במיל' וג'די סרחאן, שבו על פי הפרסום בynet לא התקיימה הפרדה בין נשים לגברים.

זעירא דחה את עצם ההנחה שלפיה ישיבה נפרדת במרחב הציבורי עומדת בסתירה לשוויון. "יש כאן שאלה הרבה יותר בסיסית. מי קבע שיש דרך אחת נכונה להיות אישה במרחב הציבורי?", תהה.

לדבריו, סוגיית ההפרדה עולה שוב ושוב בהקשרים שונים, אך יש לכבד גם את בחירתם של מי שמעוניינים בה. "יש נשים וגברים שבוחרים לחיות אחרת. מבחירה. מתוך אמונה ומתוך אורח חיים שהם בחרו לעצמם. למה הבחירה הזאת צריכה לקבל אישור ממישהו?", אמר.

הוא טען כי תפיסה של חופש צריכה לכלול גם את האפשרות לקיים אירועים בישיבה נפרדת: "חופש ושוויון נמדדים גם ביכולת לתת מקום לאנשים שחיים אחרת ממך. המרחב הציבורי שייך לכולם. גם למי שבוחר לשבת יחד, וגם למי שבוחר לשבת בנפרד".

זעירא החריף את דבריו נגד המבקרים וטען, "מתברר שהליברלים המצקצקים הם פנטים חילונים החרדים מכל מי שחושב שונה מהם". לדבריו, אין מקום לכך שגורמים מבחוץ יקבעו לבני החברה הדרוזית כיצד לנהל את אורח חייהם.

"מסתבר שהעדה הדרוזית יכולה למות למעננו אבל לא לחיות איך שהיא מבינה", אמר זעירא. הוא חתם בתהייה, "אולי הגיע הזמן להפסיק לנהל לאנשים אחרים את אורח החיים שלהם?".