פעיל הימין אלישע ירד הגיש תביעה בסך 150 אלף שקלים נגד השב"כ, בטענה כי השירות העביר לעיתונאי בן כספית מידע אישי ומסווג בעניינו.

התביעה הוגשה לבית משפט השלום בפתח תקווה באמצעות עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו.

התביעה החדשה מגיעה לאחר הליך קודם שניהל ירד נגד כספית בעקבות פרסומים שעסקו בו. באותו הליך חויב כספית בספטמבר 2025 לשלם לירד 20 אלף שקלים בגין אחד הפרסומים שהוגדר כלשון הרע, לאחר שנקבע כי לא עמד בחובת תום הלב האובייקטיבי.

במרכז התביעה נגד השב"כ עומדות התכתבויות שנחשפו במסגרת ההליך הקודם. לטענת ירד, מהן עולה כי לפני הפרסום פנה כספית לשב"כ לצורך אימות המידע, וכי השירות מסר או אישר בפניו פרטים אישיים ומידע שלפיו ירד מוגדר "בדוקאי שב"כ".

לפי כתב התביעה, ההתכתבויות נחשפו לאחר שכספית הגיש ב-18 ביוני 2026 לבית המשפט תצהיר שנועד להוכיח את תום לבו בפרסום. ירד טוען כי במסגרת הבדיקה שערך כספית מול השירות אושר גם מידע שלפיו היה כביכול במעצר מנהלי.

עוד נטען בתביעה כי השב"כ העביר מידע שנלקח מהמרשם הפלילי והמשטרתי בעניינו של ירד, ובכלל זה מידע על 17 מעצרים, מועדי המעצר ומספר הימים שבהם היה עצור. "המסקנה הברורה היא כי השב"כ מסר לבן כספית מידע שמסירתו מהווה עבירה על חוק המידע הפלילי", נטען בתביעה.

לטענת ירד, החוק מגביל את מסירת המידע מהמרשם לגופים ולבעלי תפקידים שהוגדרו בו, ועיתונאים אינם נכללים בהם. בתביעה נטען כי בשל כך לא היה לשב"כ היתר למסור את המידע לכספית.

ירד טוען עוד כי האחריות אינה מסתכמת בעצם מסירת המידע. לדבריו, בשב"כ ידעו שהמידע נבדק על ידי כספית לצורך פרסום, ולכן יש לראות בשירות אחראי גם לנזק שלטענתו נגרם בעקבות הפרסומים. "השב"כ מסר לבן כספית את המידעים מתוך מודעות מוחלטת לכך שבן כספית עומד לפרסם אותם", נטען.

עו"ד מנשה יאדו מתח ביקורת על ההתנהלות המיוחסת לשירות, "השב"כ הוא השירות של כולנו, של כל המדינה על כלל אזרחיה. השב"כ לא אמור לנתב את יכולותיו עבור עיתונאי זה או אחר או צד זה או אחר בקשת הפוליטית".

"קצת מוזר לחשוב שכל אימת שיעלה לזירה הציבורית אדם שאין בן כספית חפץ ביקרו, יוכל בן כספית לקבל מהשב"כ את הרישום הפלילי שלו ומידעים נוספים ולעשות לו שיימינג ברשת", הוסיף יאדו.

ירד מבקש מבית המשפט לחייב את המדינה לשלם לו 150 אלף שקלים: 80 אלף שקלים בגין לשון הרע ו-70 אלף שקלים בגין פגיעה בפרטיות. בנוסף הוא מבקש לחייב את המדינה בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עורך הדין.