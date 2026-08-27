את העונה שעברה סיימה האלופה היוצאת מכבי ת"א בטעם מר כשאיבדה סיכוי לזכיה באליפות לפני תום העונה ונחלה במהלכה אכזבות והשפלות רבות, בארץ ובאירופה.

העונה קיוו האוהדים הצהובים שהדברים ייראו אחרת, אך כמו שזו נפתחה נדמה כי לא הרבה שינויים יהיו על כר הדשא.

אחרי שפתחה את המסע האירופי עם הדחה ממפעל הליגה האירופית בידיי צסק"א סופיה בגלל גול אחד ונפלה לפלייאוף הקונפרנס-ליג, מפעל הכדורגל השלישי בחשיבותו באירופה, הערב היא הודחה סופית גם משם ושוב רק בגלל גול אחד.

הפעם היה זה מול לוגאנו השוויצרית, יריבה שלא הייתה גדולה אמנם על המכבים מת"א אך גם מולם לא הצליחו.

מחזיקת הגביע הישראלית עוד הצליחה לעלות הערב במשחק הגומלין ליתרון משער של מי אם לא דור פרץ, אך השוויצרים כבשו למרות שנותרו בעשרה שחקנים וקבעו תיקו 1:1 ששלח אותם על חשבון המכבים מת"א לשלב הליגה של מפעל הקונפרנס-ליג, זאת בזכות יתרון 1:2 מהמשחק הראשון ביניהן.

בכך למעשה נקבע כי לראשונה מזה שלוש עונות, מכבי ת"א לא תשחק באף מסגרת אירופית העונה ותנסה להתמקד בהחזרת צלחת האליפות לארון התארים שלה.

כמו שזה נראה כרגע, זה לא צפוי להיות קל עבורה ועבור אוהדיה.