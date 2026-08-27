למען הילדים והמשפחות. לוח המשחקים של עונת 2026/27 בליגת העל פורסם היום (חמישי) ואיתו גם בשורה גדולה למען משפחות וילדים.

במנהלת ליגת העל בכדורסל אמרו כי ביצעו שיח פורה עם נציגי אוהדי כלל הקבוצות בו הוחלט לקיים כמה שיותר משחקים בשעות מותאמות למשפחות וילדים.

על פי הודעת המנהלת, מלבד המשחק המרכזי, כלל משחקי הליגה יחלו לא לפני השעה 18:30 ולא אחרי 20:15, במטרה לאפשר לכמה שיותר אוהדים משפחות וילדים להגיע למגרשים ולעודד את קבוצותיהם.

במנהלת הליגה התייחסו גם למשחקים שלא פעם התקיימו בימי שישי, סמוך לכניסת השבת, כשאמרו כי מחקים אלו יתקיימו במקרים מסוימים בלבד ובכל מקרה יחלו עד שלוש שעות לפני כניסת השבת, בכדי לאפשר לכלל האוהדים להגיע חזרה לביתם לפני כניסת השבת.

זאת ועוד, בלוח המשחקים שפורסם נקבע כי המשחק הגדול של העונה, הדרבי התל אביבי הראשון ייערך במחזור הרביעי, כשמחזור לפני כן תתמודד הפועל ת"א מול הפועל ירושלים ומשחק הקלאסיקו בין מכבי לירושלים יתקיים במחזור ה-6.

ארי שטינברג, יו"ר ליגת ווינר סל: "אנחנו פותחים עונה חדשה עם הרבה התרגשות וציפייה, ועם ליגה תחרותית, מסקרנת ומלאה בסיפורים קטנים וגדולים כבר מהמחזור הראשון. הקהל הוא הלב של ליגת ווינר סל, ולכן היה לנו חשוב להקשיב לאוהדים ולבנות את שעות המשחקים כך שיאפשרו ככל שניתן לכמה שיותר משפחות, ילדים ואוהדות ואוהדים להגיע למגרשים ולצפות בבית. אני מאחל לכל הקבוצות עונה ספורטיבית, תחרותית ומוצלחת, ולכולנו עונה של כדורסל ישראלי מצוין".