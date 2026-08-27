נותרה עם המחמאות. הפועל תל אביב הייתה קרובה להדהים את אירופה כולה כשכמעט והצליחה להדיח הערב (חמישי) את קבוצת הפאר האיטלקית אטאלנטה ממוקדמות הקונפרנס-ליג, מפעל הכדורגל השלישי בחשיבותו באירופה.

אחרי שסיימה איתה בתיקו 0:0 במשחק הראשון, הערב "אירחה" הפועל את האיטלקים במגרש ברומניה וכמעט שהצליחה לעשות את הבלתי ייאמן.

למרות שספגה שער בדקה ה-72, הפועל לחצה והגיעה לשני מצבי הבקעה גדולים אך אלה הסתיימו רק בכמעט וכך גם המסע האירופי של האדומים מת"א.

זה נגמר עם הפסד 1:0 קטן, הפסד שמסיים לאדומים מת"א את המסע האירופי שהחל בתקווה גדולה ומסתיים עם מחמאות בלבד.

וכך כמו היריבה העירונית, גם הפועל לא תשחק העונה במפעל אירופי ותנסה להתמודד על תואר האליפות בליגת העל הישראלית. בניגוד למכבי, נדמה שהפועל השנה בהחלט עשויה לעשות צעד גדול בדרך לשם.