נבחרת ישראל איבדה הערב (חמישי) כל סיכוי להעפיל לטורניר אליפות העולם שיתקיים בקטאר.

היה זה כאשר הנבחרת הישראלית הפסידה הערב לנבחרת פולין באולם "הביתי" בריגה בירת לטביה, במשחק שפתח את שלב הבתים שני של מוקדמות אליפות העולם בכדורסל.

הנבחרת הישראלית הגיעה למשחק הערב כשהיא אמנם מדורגת במקום האחרון בבית, עם שני ניצחונות בלבד וארבעה הפסדים, אך ידעה כי ניצחון על הפולנים ישאיר את חלום ההעפלה בחיים עם סיכוי תיאורטי לעקוף את פולין המדורגת ראשונה ולהעפיל על חשבונה לטורניר היוקרתי ביותר בכדורסל העולמי.

לצערה, פולין היא שניצחה כשנותרה מושלמת עם שבעה ניצחונות ואפס הפסדים.

הנבחרת התייצבה למשחק החשוב מול פולין אמנם ללא שני כוכביה המשחקים בליגה הטובה בעולם, דני אבדיה ובן שרף, אך עם תמיר בלאט, ים מדר ורומן סורקין זה היה צריך להיראות אחרת.

הגנה רעה מאוד העלה את הפולנים ליתרון דו-ספרתי כבר לאחר 6 דקות ראשונות של משחק וברבע השלישי הפער הלך ותפח עד שהגיע ל-22 נקודות.

דקות טובות של סורקין הספיקו להפוך את ההפסד מתבוסה להפסד בלבד.

זה נגמר עם 106:86 לזכות הפולנים.

חמישה מחזורים לתום המוקדמות, כששלוש הראשונות מכל בית מעפילות לשלב הבא, נבחרת ישראל בכדורסל מסיימת את הקמפיין בטעם רע וחמוץ במיוחד כשהיא מאבדת כל סיכוי להעפיל למונדובאסקט, אליפות העולם שתתקיים בקטאר, טורניר בו לא שיחקה הנבחרת הישראלית מאז 1986. כעת נותר לנבחרת רק לנסות ולהשיב לעצמה את מעט הכבוד. תמונת ראי לכדורסל הישראלי?