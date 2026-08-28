מאות מפגינים קיצוניים זרעו הרס רב בצומת המרכזי במחאה על עבודות הרכבת הקלה. הם חסמו את הציר במשך שעה ארוכה, עקרו גדרות, השחיתו תשתיות והבעירו פחים.

כוחות משטרה גדולים, יס"מ ומג"ב שהוזעקו לזירה הפעילו אמצעים פירוטכניים, רימוני הלם ומכת"זיות בניסיון להשתלט על המהומות.

התושבים באזור חוו ערב מתוח ואלים במיוחד, כאשר צומת בר אילן הפך למוקד של התפרעויות קשות.

על פי עדויות ונתוני המשטרה, ההמון המשולהב עקר גדרות ברזל שהוצבו לאורך אתרי הבנייה של הרכבת הקלה, פגע קשות בתשתיות במקום, והצית פחי זבל ומתקנים ייעודיים לאיסוף קרטונים שיצרו מוקדי אש ועשן סמיך לאורך הציר.

באחד ממוקדי החיכוך, תועד אף מאבטח של פרויקט הרכבת כשהוא מתיז מטף כיבוי לעבר המפגינים המתקרבים.

למקום הוזעקו כוחות ענק של משטרת תחנת "לב הבירה", לוחמי יס"מ ומג"ב, שפתחו בפעילות נחרצת לפיזור ההתקהלות האלימה.

לאחר שקצין משטרה הכריז על ההתקהלות כהפרת סדר בלתי חוקית והורה למפגינים להתפנות ללא השפעה, החלו הכוחות להפעיל אמצעים מתקדמים לפיזור הפגנות, בהם רימוני הלם והבאתו של מכת"זית לזירה כדי להדוף את המתפרעים.

במשטרה הדגישו כי מפרי הסדר התפרעו באלימות חסרת רסן, השליכו חפצים לעבר הכוחות, הבעירו פחים וניסו לחסום באגרסיביות את צירי התנועה.

במסגרת הפעילות המבצעית בשטח, עצרו כוחות הביטחון שני חשודים במעורבות ישירה בהתפרעויות: אחד מהם נעצר בחשד המרכזי להצתת פחים, ואילו החשוד השני נתפס לאחר שזוהה מיידה אבנים לעבר שוטרים ולוחמי מג"ב. השניים הועברו לחקירה מיידית בתחנת המשטרה, והכוחות נותרו פרוסים בשטח לשמירת הסדר הציבורי.