התפרעויות במחאת החרדים: עימותים ופגיעה בכלי רכב

המחאות נגד הגיוס לצה"ל ומעצרי עריקים הידרדרו אחר הצהריים (חמישי) לעימותים קשים ולהתפרעויות, שבמהלכן מפגינים פוגעים בכלי רכב ומשבשים את התנועה.

ההפגנות מתקיימות במספר מוקדים, בהם הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים וכביש 4 סמוך לבני ברק. לצד חסימות הכבישים, דווח על התנהגות אלימה של מפגינים ועל פגיעה ברכבים.

בירושלים התאספו מאות מפגינים וחסמו את הכניסה לעיר באזור גשר המיתרים. במקביל, עשרות מפגינים התגודדו ברחוב בר אילן ושיבשו את התנועה.

בכביש 4, סמוך לצומת קוקה קולה בבני ברק, חסמו מפגינים את הכביש לשני הכיוונים. בעקבות ההתפרעויות הכריזה המשטרה על ההפגנה כבלתי חוקית, וקצין משטרה הודיע על כך למפגינים טרם הפעלת אמצעים.

הכביש נחסם ממחלף אלוף שדה ועד מחלף אם המושבות, ושוטרי התנועה מפנים את הנהגים לדרכים חלופיות.

במשטרה הבהירו כי זכות המחאה תישמר, אך לא תתאפשר פגיעה בשלום הציבור, הפרת הסדר או חסימת צירי תנועה.