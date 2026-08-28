המשטרה ושירות הביטחון הכללי הודיעו כי הבוקר (שישי) יוגשו כתבי אישום נגד שני ערבים ישראלים, קטין בן 16 ותושב חיפה בן 19, בחשד שנשבעו אמונים לארגון דאעש ותכננו לבצע פיגועים נגד כוחות הביטחון.

על פי הודעת המשטרה ושב"כ, אחד תכנן לפגוע בשוטרים ובחיילים בהר הבית והשני תכנן פיגוע בבסיס צה"ל בצפון.

הקטין, תושב הגליל, נעצר ב-4 באוגוסט בפעילות משותפת של שב"כ והיחידה המרכזית של מחוז צפון במשטרה. לפי גורמי החקירה, עלה כי יצר קשר ונשבע אמונים לארגון המדינה האסלאמית.

במהלך חקירתו התברר, לטענת המשטרה ושב"כ, כי הקטין החל לצפות ולחפש ברשת תכנים ובהם הוראות להכנת חגורות נפץ. עוד עלה בחקירה כי התכוון לבצע פיגוע נגד שוטרים וחיילים יהודים בהר הבית.

מספר ימים לאחר מעצרו, ובעקבות התקדמות החקירה, נעצר אבראהים כעביה, תושב חיפה בן 19. הוא נחשד אף הוא בשבועת אמונים לדאעש, ובחקירתו עלה כי תכנן לבצע פיגוע בבסיס צה"ל באזור הצפון.

עם סיום החקירה צפויה פרקליטות מחוז חיפה להגיש הבוקר כתבי אישום נגד השניים לבית המשפט המחוזי בחיפה. לצד כתבי האישום תוגש בקשה להורות על מעצרם עד תום ההליכים.

בשב"כ ובמשטרה מסרו כי הם רואים בחומרה מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה. לדבריהם, יפעלו בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי למצות את הדין עם המעורבים בפעילות מסוג זה.