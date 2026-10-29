ועדת הבחירות המרכזית עדכנה הלילה (חמישי) כי בשעה 01:00 החלה ספירת הקולות שניתנו במעטפות הכפולות, לאחר השלמת תהליכי הקליטה, הסריקה והבדיקות הנדרשות.

בהודעה נאמר כי במסגרת התהליך, מעטפות ההצבעה הפנימיות מוצאות מן המעטפות החיצוניות ומעורבבות יחד, כדי לנתק את הקשר בין פרטי הבוחר לבין הצבעתו ולשמור על חשאיות ההצבעה. לאחר מכן הן מועברות לספירה במתחם הספירה בחניון הכנסת.

במקביל, נמסר כי נמשכת קליטת תוצאות הקלפיות הרגילות. נכון לשעה 01:00 נקלטו תוצאותיהן של 11,712 מתוך 12,018 הקלפיות הרגילות, שבהן הצביעו 5,126,759 בוחרות ובוחרים. יתר הקלפיות נמצאות בתהליכי בקרה כמקובל.

על פי תוצאות האמת החלקיות שעודכנו בשעה 01:18, לאחר ספירת כ-90.4% מהקולות, לא חל שינוי בחלוקת המנדטים לעומת העדכון הקודם. הקואליציה הנוכחית מקבלת 53 מנדטים, גוש האופוזיציה 48 והמפלגות הערביות 19.

הליכוד ממשיך להוביל עם 26 מנדטים, ואחריו מפלגת "ישר" עם 21. הרשימה המשותפת ומפלגת "ביחד" מקבלות 12 מנדטים כל אחת, הדמוקרטים 8, ואילו רע"ם, ישראל ביתנו, יהדות התורה, עוצמה יהודית וש"ס מקבלות 7 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית וזהות מקבלת 6 מנדטים.

מפלגת המילואימניקים והכלכלית נותרת מתחת לאחוז החסימה עם 2.63% מהקולות, וכך גם מפלגת "עמך ישראל" עם 1.6%.