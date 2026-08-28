מגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין התייצב לצדו של יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', על רקע הקריאות לאיחודים במפלגות הימין לקראת הבחירות.

ריקלין טען כי הלחץ הפוליטי להתאחד צריך להיות מופנה לעופר וינטר ולא לסמוטריץ'.

דבריו הגיעו לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו קרא לאיחוד בין סמוטריץ' ליו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר. סמוטריץ' הגיב לקריאה וכתב, "זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי".

ריקלין פנה לסמוטריץ' ושיבח את פעילותו בממשלה, "הלכת יד ביד עם ראש הממשלה נתניהו וידעת להתאפק ולהמתין כדי להשיג יעדים פנטסטיים שאיש לא האמין שאפשר להשיג אותם בהתיישבות ובאוצר".

לדבריו, סמוטריץ' שינה "את המפה של המדינה" והצטיין בתפקידו כשר האוצר בתקופת המלחמה. "חברך למפלגה באו לעבוד להשקיע ולשנות ויחד הצלחתם להביא הישגים כבירים", כתב.

בהמשך עבר ריקלין למתקפה על יו"ר עמך ישראל עופר וינטר. הוא טען כי בניגוד לסמוטריץ' ואנשי מפלגתו, "בניגוד לוינטר שאיש לא שמע אותו בימים של הסרבנות ובימים של המאבק לרפורמה המשפטית, אתם הייתם שם לאורך כל הדרך. עד לרגע זה לא הבנתי מה וינטר מציע ומה הוא עשה במישור האזרחי הפוליטי חוץ מלדבר".

ריקלין טען כי לסמוטריץ' בסיס פוליטי יציב, "לך יש בסיס פוליטי חזק וקבוע, מה שאין לוינטר שהוא מפלגה של מצב רוח, אבל לא של אנשים שבאים לעבוד".

לדבריו, "עם כל הכבוד לאחריות שגילית ודיברת על זמן איחודים וזה מובן, מי שבאמת צריך לגלות פה אחריות זה וינטר האורח החדש וחברו של ליברמן. עליו צריך להיות עיקר הלחץ להתאחד ולא עליך".

בהמשך החריף את הביקורת האישית על וינטר: "התורה מדגישה את מידת הענווה כמידה החשובה ביותר בכלל ובטח של מנהיג. וינטר חסר אותה ובהגזמה".

בסיום חיזק ריקלין את סמוטריץ' וקרא לו להמשיך בדרכו למרות הלחצים סביב שאלת האיחודים: "אתה תמשיך בדרכך הצודקת, המשנה, היוצרת ואל תתן לרעשי רקע לאבד מבטחונך. חזק ואמץ! לך בכוחך זה והושעת את ישראל".