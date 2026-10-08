עופר וינטר הותקף בבני ברק: "תוריד את הכיפה, אתה שורף את התורה"

יו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, הותקף הערב (חמישי) מילולית בבני ברק בידי חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי, במהלך ביקור שערך בעיר לקראת הבחירות.

וינטר הגיע לבני ברק כדי לשוחח עם תושבים חרדים. במהלך הביקור ישב לאכול טשולנט והתקבל באהדה מצד הנוכחים.

אלא שביציאתו לרחוב נתקל בקבוצת חרדים קיצוניים שהחלו לקרוא לעברו קריאות גנאי, בהן "נאצי" ו"אנטישמי". אחד המפגינים צעק לעברו: "עופר וינטר אנטישמי, מדבר נגד התורה, היהדות, בושה. אתה שורף את התורה. תוריד את הכיפה".

וינטר לא התעלם מהקריאות והשיב למתפרעים: "אתם מבזים את התורה". בהמשך פנה לאחד מאנשי הפלג הירושלמי שתקף אותו מילולית ושאל: "אבל למה אתה פה מתקיף אותי ולא לומד תורה?".