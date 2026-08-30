כמעט שמונה מכל עשרה יהודים בארה"ב (78%) עוקבים אחר החדשות על הבחירות הקרובות בישראל, כך עולה מסקר אוגוסט של "מדד קול העם היהודי" מטעם המכון למדיניות העם היהודי (JPPI).

זאת, על אף שרק 8% מהנשאלים מחזיקים באזרחות ישראלית וזכאים להצביע בפועל. בקרב בעלי זכות ההצבעה בישראל, המעקב גבוה עוד יותר ועומד על 92%.

בכל הנוגע להעדפה פוליטית, 54% מהמשיבים מעדיפים את ניצחון האופוזיציה בישראל, לעומת 14% בלבד המעדיפים את הקואליציה הנוכחית.

הפער בולט במיוחד בקרב הליברלים המובהקים, שם 78% תומכים באופוזיציה מול 2% בלבד לקואליציה, בעוד שבקרב השמרנים המובהקים 56% תומכים בקואליציה ו-8% באופוזיציה.

אצל מצביעי טראמפ, 43% מעדיפים את הקואליציה ו-34% סבורים שאין זה מקומם להביע דעה. בקרב בעלי זכות ההצבעה בארץ, 55% מעדיפים את ניצחון האופוזיציה ו-26% את הקואליציה, ובנוסף, 65% מהמשיבים סבורים כי הגעתם של ישראלים החיים בחו"ל להצביע בארץ היא לגיטימית לגמרי.

נשיא המכון, פרופ' ידידיה שטרן, ציין כי העניין העצום מוכיח שיהודי ארה"ב רואים בישראל חלק מאותה משפחה ומלאכת שיקום היחסים עמם חייבת להיות משימה מרכזית לממשלה הבאה.