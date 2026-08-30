משטרת בזל שבשווייץ מנעה בסוף השבוע את קיומה של הפגנה פרו-פלסטינית בלתי חוקית, לאחר שבין 200 ל-300 בני אדם התאספו בכיכר התיאטרון בעיר סביב השעה 14:00.

המפגינים קראו קריאות בגנות ישראל ונשאו שלטים שעליהם נכתב "קץ לציונות".

המשטרה, שנערכה מראש בכוחות מתוגברים בסיוע שוטרים מאזורים נוספים, הציבה במקום תותחי מים, סגרה את המתחם וכיתרה בהדרגה את המפגינים לצורך ביצוע בדיקות זהות. במהלך האירוע התפתחו עימותים בשטח, והכוחות נדרשו להשתמש בגז פלפל כדי להשתלט על מפירי הסדר.

ההפגנה תוכננה ל-29 באוגוסט - יום השנה לפתיחת הקונגרס הציוני הראשון שכינס בנימין זאב הרצל בעיר ב-1897 - תחת הסיסמה המסיתה "מוות לציונות".

עוד בטרם האירוע הודיעה המשטרה כי לא תאשר את קיומו בשל קריאות מפורשות לאלימות, והדגישה כי על הקהילה היהודית בעיר להרגיש בטוחה בכל עת.

המתיחות הביטחונית באזור לוותה את הימים האחרונים בעקבות קריאות ברשתות החברתיות מטעם ארגון בשם "באזל למען פלסטין".

בתגובה לקריאות אלו, יונתן קרויטנר, מזכ"ל הפדרציה של הקהילות היהודיות בשוויץ, הגיב בחריפות והזהיר כי מדובר באיום ישיר על הקהילה ועל קיומה של מדינת ישראל, דרישה שהובילה בסופו של דבר להיערכות משטרתית נחרצת ומניעת הצעדה.