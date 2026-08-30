Airlink jets fly dramatically close to DHL Stadium during pregame flyover

מטס ראווה חריג מעל אצטדיון בקייפטאון שבדרום אפריקה הפך בסוף השבוע לשיחת היום ברשתות החברתיות, לאחר ששני מטוסי נוסעים נראו חולפים בגובה נמוך במיוחד מעל עשרות אלפי צופים.

התיעודים הדרמטיים, יצרו רושם שהמטוסים התקרבו מאוד לגג האצטדיון ואף זה לזה, אך בחברת התעופה מבהירים כי המטס תוכנן ואושר מראש.

האירוע התרחש לפני משחק הרוגבי הבין-לאומי בין נבחרות דרום אפריקה וניו זילנד באצטדיון DHL בקייפטאון, המכיל כ-55 אלף מקומות.

שני מטוסי Embraer E-Jets של חברת התעופה הדרום-אפריקנית Airlink השתתפו במטס ונצבעו במיוחד בירוק לקראת המשחק. הם חלפו במבנה מעל האצטדיון בגובה נמוך, לעיני הקהל הרב שישב ביציעים.

זוויות הצילום של חלק מהסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות הפכו את המחזה לדרמטי במיוחד. בתיעודים מסוימים נראה כאילו המטוסים חולפים במרחק קטן מאוד מגג האצטדיון, ועוררו תגובות מודאגות מצד גולשים.

"נראה שהמטוסים כמעט פגעו בגג אצטדיון קייפטאון", כתב אחד המשתמשים. אחר הגיב: "זה היה קצת מסוכן, אם תשאלו אותי". גולש נוסף כתב: "זה היה יכול להסתיים באסון".

אלא שלאחר הסערה ברשת הבהירה Airlink כי המטס לא היה תמרון מאולתר או בלתי מבוקר. לפי החברה, המופע האווירי תוכנן מראש ובוצע בהתאם למגבלות שאושרו על ידי רשות התעופה האזרחית של דרום אפריקה.

על פי דיווחים שהתבססו על נתוני Flightradar24, המטוסים חלפו למעשה בגובה של כ-12.5 עד 14 מטרים מעל גג האצטדיון. זוויות הצילום מהקרקע ומהיציעים הן שהעניקו בחלק מהתיעודים תחושה שהמרחק היה קטן אף יותר.

בחברת Airlink ביקשו להרגיע את החששות שהתעוררו בעקבות הסרטונים והדגישו כי המטס בוצע במסגרת מגבלות הבטיחות שאושרו מראש.