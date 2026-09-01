בשנה האחרונה חלה עלייה ניכרת באירועי התנכלויות ליהודים על רקע אנטישמי ברחבי העולם כאשר אחת הזירות הבולטות היא דרום אפריקה.

האווירה האנטי-ישראלית המקומית במקומות שונים במדינה והעוינות הגוברת בקמפוסים מציבות את הקהילה היהודית במדינה תחת לחץ כבד ורבים מהם חוששים לביטחונם האישי, שוקלים לעזוב למדינות אחרות או בוחרים לעלות לישראל.

תופעה זו באה לידי ביטוי במקרים רבים שבהם סטודנטים יהודים וישראלים שחוו הפגנות סוערות, איומים והחרמה בקמפוסים זרים, בחרו לעזוב את לימודיהם ולשוב ארצה.

"עבור סטודנטים רבים, המציאות החדשה שנוצרה לאחר 7 באוקטובר הפכה את השהות במוסדות האקדמיים בחו"ל לבלתי אפשרית, כאשר הדיונים הפוליטיים לכאורה גלשו לפגיעה ישירה בזהותם ובביטחונם", מספרים גורמים בקהילה היהודית המקומית.

לדבריהם, "מוסדות אקדמיים בארץ נדרשים לעיתים קרובות להתערב ולספק מענה לאותם סטודנטים הנאלצים לטלטל את חייהם ולנוס על נפשם בעקבות גלי האנטישמיות המשתוללים בעולם, תוך שהם מאפשרים להם להמשיך את לימודיהם בישראל ולהרגיש מוגנים בבית".

עם זאת, הם אומרים, חרף האתגרים והמציאות המורכבת, הקהילה המקומית מפגינה חוסן יוצא דופן ופריחה של ממש.

המודל הישראלי המצליח של 'תפארת זקנים' חצה את היבשת ופתח השבוע 'כולל בוקר' חדש בשכונת בלוברג שבקייפטאון, במטרה להילחם בבדידותם של פנסיונרים.

רבה הראשי של דרום אפריקה השתתף באירוע ההשקה ובירך על היוזמה שמחזירה את המשמעות והשגרה לחייהם של בני הגיל השלישי.

"המעבר לפנסיה נתפס פעמים רבות כתחילתה של תקופה שלווה ונינוחה, אך עבור בני גיל השלישי רבים הוא מלווה בנחיתה קשה לוואקום חברתי: יומן הפגישות מתרוקן, הקשרים נחלשים, והבדידות הופכת למצוקה שקטה שפוגעת בבריאות הפיזית והנפשית", הסבירו בקהילה היהודית.

"בעוד שארגוני רווחה מחפשים פתרונות שונים, מודל יהודי שורשי שכבר פועל בכ-250 מוקדים בישראל עשה השבוע צעד היסטורי והגיע לדרום אפריקה. רשת "תפארת זקנים - לוי יצחק", ביוזמת קונגרס יהודי בוכרה ובעקבות דרישה עולה מהקהילה המקומית, חנכה כולל בוקר ייחודי בשכונת בלוברג שבקייפטאון", אמרו.

בניגוד למועדוני קשישים רגילים או להרצאות אקראיות, המודל מתבסס על מחויבות יומיומית ותחושת שליחות: המשתתפים מגיעים בכל בוקר, לומדים יחד בחברותא, מאזינים לשיעור תורה ונהנים מקפה משותף בקבוצה קבועה. כך נוצרת עבורם סיבה ממשית לקום בבוקר, לצד מעגל חברתי שמצפה להם.

את הפעילות בכולל החדש מוביל הרב אושי דערען, ואת השיעורים היומיים מעביר הרב הלל בורשטיין. במעמד הפתיחה החגיגי לקח חלק גם רבה הראשי של דרום אפריקה, הרב ד"ר וורן גולדשטיין, שחיזק את המהלך ואמר: "מדובר בהוכחה לכך שקהילה יכולה לקחת אחריות מלאה על הדור המבוגר שלה".

"עבור הפנסיונרים המקומיים בקייפטאון, בית המדרש הפך הרבה מעבר למסגרת לימודית - הוא משמש כעוגן יציב שמשיב להם את מה שהפרישה לגמלאות לקחה: סדר יום ברור, חיי חברה ותחושת שייכות עמוקה", הם מסכמים.