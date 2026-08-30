יו"ר מפלגת "עמך ישראל", עופר וינטר, נועד בארבע עיניים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במשרד ראש הממשלה, כך דווח בחדשות 12.

במהלך המפגש הועלתה בפני וינטר הצעה להשתלב ברשימת הליכוד בבחירות הקרובות במסגרת שריון, לצד מקומות שמורים נוספים עבור מועמדים נוספים, אך הוא בחר להשיב בשלילה ולאחר מכן יצא לדרך עצמאית והשיק את מפלגתו.

ההיענות לעצם קיום הפגישה הפתיעה גורמים בסביבתו של וינטר, לאחר שבחודשים האחרונים הצהיר בפני מקורביו כי אין בכוונתו להיפגש או להתמודד במערכת הבחירות לצד פוליטיקאים מכהנים. הסירוב המיידי מצידו לעסקת השריון העלה חששות בקרב סביבת ראש הממשלה באשר לנכונותו להשתלב בקואליציה חלופית.

יומיים לאחר שהשיק את מפלגתו, בחר וינטר להבהיר את עמדתו והצהיר כי ימליץ אך ורק על בנימין נתניהו להרכבת הממשלה לאחר הבחירות. בדבריו הדגיש: "אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. לא נרקוד לפי החליל של אף אחד".

הודעת ההבהרה הגיעה בעקבות לחצים שהופעלו מטעם סביבת ראש הממשלה ומצד בנו יאיר נתניהו, שפרסם ברשתות החברתיות כי "וינטר ימליץ על ליברמן לראשות הממשלה".

למרות ההתחייבות הפומבית של וינטר, גורמים במפלגת השלטון מביעים הסתייגות ומציינים: "אנחנו לא רגועים, וינטר השאיר קצוות פתוחים וגם בנט השמיע דברים דומים בזמנו".