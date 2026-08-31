הלינץ' בעיר העתיקה בשומר החומות צילום: ללא

שני מחבלים שהורשעו בנטילת חלק בלינץ' אלים שבוצע ביהודים באזור שער האריות בירושלים במהלך מבצע "שומר החומות", יפצו את קורבנותיהם בסכום כולל של 180 אלף שקלים - כך קבע בית משפט השלום בבירה בתום הליך אזרחי שניהלו התובעים.

לצד סכום זה, חויבו הנתבעים לשלם עוד 36 אלף שקלים בגין שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, כך שהסכום הכולל שהושתו עליהם חוצה את רף ה-220 אלף שקלים.

אירוע התקיפה התרחש במהלך יום ירושלים בשנת 2021, בעת ששלושת הנפגעים עשו את דרכם ברכב לעבר הכותל המערבי. בהגיעם לסביבת צומת רוקפלר, התנפל עליהם המון מוסת שהטיח אבנים לעבר המכונית, ריסס גז פלפל ותקף פיזית את היושבים בה. במהלך האירוע, אחד הנתבעים בעט באחד הנוסעים והטיח אבן גדולה לתוך חלל הרכב מטווח אפסי.

התקיפה הסתיימה בפציעות של שלושת הנוסעים, שסבלו בין היתר מחתכים ומכאבים קשים חריפים בצידי הגוף ובעיניים.

בפסק הדין המפורט ציין בית המשפט כי מדובר במעשה אלימות חמור במיוחד בעל סממנים לאומניים. עוד הדגיש בית המשפט כי התקיפה כוונה נגדם אך ורק בשל חזותם היהודית-דתית, וכי רגעי האימה והפחד שחוו מהווים רכיב מרכזי בהערכת הנזקים שנגרמו להם.

השופט אליעד וינשל קבע בהכרעתו כי שני הנתבעים נושאים באחריות משותפת, יחד ולחוד, לכלל הנזקים, הכאב והסבל של התובעים, וזאת ללא קשר למעורבים נוספים שלא נתבעו במסגרת תיק זה.

הוא דחה על הסף את נסיונותיו של אחד הנתבעים להציג את חלקו כמינורי, תוך שהצביע על השתלבותו בפועל במספר שלבים שונים של התקיפה. לאור נסיבות אלו, התקבלה עמדת התובעים ונקצב פיצוי של 60 אלף שקלים לכל אחד מנפגעי העבירה.

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו, שייצג את התובעים, בירך על פסק הדין: "אנו מברכים על פסק הדין אשר משית פיצוי ממשי על המחבלים שהיו שותפים למעשה טרור של לינץ' חמור כחלק ממלחמת שומר החומות. אנו נמשיך לפעול לכך שכל מחבל או פורע טרור ישלם מחיר כבד על מעשיו ובכך להוסיף הרתע ומיגור של הטרור".