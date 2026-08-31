לוחמי הימ"מ עצרו הלילה (שני) בשכם מבוקש בן 37, החשוד במעורבות בפעילות טרור ובהשתייכות בעבר להתארגנות "גוב האריות". הפעילות בוצעה בהכוונה מודיעינית של שירות הביטחון הכללי.

על פי הודעה משותפת למשטרה ולצה"ל, המבוקש היה דרוש למעצר מאז פעילותו בעבר במסגרת "גוב האריות" בשכם. ההתארגנות סוכלה על ידי כוחות הביטחון בשנת 2022.

במערכת הביטחון טוענים כי לאורך התקופה פעל המבוקש לקידום פעילות טרור ולניסיונות להוציא לפועל פיגועים נגד אזרחי ישראל. לאחר שהתקבלה ההכוונה המודיעינית, נערכו לוחמי הימ"מ למבצע מעצרו.

לוחמי הימ"מ הגיעו באופן סמוי וחשאי לביתו של המבוקש בשכם והפתיעו אותו במקום. הכוח עצר אותו מבלי שנפגעו לוחמים במהלך הפעילות.

לאחר מעצרו הועבר המבוקש להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי. המשטרה וצה"ל מסרו כי אין נפגעים לכוחותינו.