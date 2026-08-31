פרשת העמדתם לדין של לוחמי גדוד רותם מסרבת לרדת מסדר היום, וכעת חושפים חבריהם של הלוחמים תמונה קשה של מתיחות מתמשכת בין מפקדי הפלוגה לבין חיילי מחלקת ההסדר.

בשיחות עם ערוץ 7 מספרים לוחמים כי האירוע שבגינו נשפטו 15 החיילים לעשרה ימי מחבוש לא היה מקרה בודד, אלא חלק משורת עימותים שהלכו והחריפו בתקופה האחרונה.

לטענתם, כבר לפני כשבוע וחצי החליט מפקד הפלוגה לקיים בשבת תרגול של פינוי פצועים ופתיחת וריד, אף שלדבריהם לא הייתה כל דחיפות מבצעית שהצדיקה את קיומו דווקא ביום השבת.

לדברי הלוחמים, בני מחלקת ההסדר פנו למפקדיהם וביקשו לדחות את התרגיל למועד אחר. "שאלנו למה צריך לבצע תרגיל כזה בשבת כשאין בכך הכרח מקצועי או מבצעי", סיפרו. "לא קיבלנו תשובה עניינית".

לטענתם, במוצאי השבת פנו לרב החטיבתי, אשר לאחר ששמע את פרטי האירוע השיב כי אין מקום לבצע תרגיל מסוג זה בשבת כאשר אינו נובע מצורך מבצעי.

גם סביב האירוע האחרון, שבו נשפטו הלוחמים לאחר שסירבו לעלות לנמ"ר שבו שהתה פרמדיקית, טוענים חבריהם כי לא הייתה כל פעילות מבצעית. לדבריהם, האירוע הוצג בפני הרב החטיבתי כפעילות מבצעית, בעוד שבפועל לא היה מדובר במשימה מבצעית אלא בפעילות שגרתית.

"התחושה אצלנו היא שיש כאן ניסיון מכוון להתנגח בלוחמים הדתיים ובבני ישיבות ההסדר", אומרים הלוחמים. "במקום למצוא פתרונות ולאפשר שירות משותף מתוך כבוד הדדי, שוב ושוב בוחרים ללכת לעימות".

לדבריהם, לעימותים הללו יש גם מחיר מבצעי. "המג"ד איבד עכשיו 15 לוחמים שנשלחו לעשרה ימי מחבוש", אמר אחד מהם. "בסוף צריך לשאול מי ילך איתו לקרב. בתקופה שבה צה"ל זקוק לכל לוחם, חבל שהאנרגיות מושקעות בעימותים פנימיים במקום בחיזוק הלכידות".

הלוחמים מדגישים כי הם מחויבים לשירות הצבאי ולמשימות הביטחון, אך מצפים שמפקדיהם יכבדו גם את אורח חייהם ואת מחויבותם ההלכתית, במיוחד כאשר לטענתם אין כל צורך מבצעי שמצדיק את הפגיעה בכך.