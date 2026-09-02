תקיפת מטרות חיזבאללה בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

ניסיון פגיעה בכוחות הביטחון בדרום לבנון נענה בתגובה מהירה: במהלך הלילה (רביעי) שוגרו שני רחפני נפץ על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר לוחמי צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני באזור רכס עלי טאהר.

הכוחות שזיהו את האיום פתחו באש לעבר אחד הרחפנים והצליחו ליירט אותו בהצלחה. באירוע לא נרשמו נפגעים בקרב הכוחות.

בתגובה לשיגורים, יצא צה"ל לתקיפה ממוקדת של תשתיות טרור המיוחסות לחיזבאללה במרחב נבטיה בדרום לבנון.

לפי הודעת הצבא, התשתיות שהותקפו שימשו את פעילי הארגון לשם תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור שנועדו לפגוע בכוחות הפועלים במרחב הביטחוני וכן באזרחי מדינת ישראל, והפעולה בוצעה על מנת להסיר איום מיידי.

במערכת הביטחון מדגישים כי "הצבא פועל כעת וימשיך לפעול בעוצמה מול הניסיונות החוזרים ונשנים של חיזבאללה לפגוע בכוחותינו".

הלילה (רביעי), לראשונה מאז חודש יוני, הופעלו אזעקות באזור הגושרים, מעיין ברוך וכפר יובל שבאצבע הגליל, בעקבות חשש לחדירת כלי טיס בלתי מאויש. זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד העורף כי האירוע הסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

מצה"ל נמסר הבוקר כי "בהמשך להתרעות שהופעלו במהלך הלילה על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, לאחר תחקור ראשוני, עולה שככל הנראה שוגרו מספר מיירטים לעבר מטרת שווא".