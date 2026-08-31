ניסיון להבריח לרצועת עזה כ-100 בקבוקי ניקוטין נוזלי סוכל אתמול (ראשון) במעבר כרם שלום. הבקבוקים, בנפח של 1.5 ליטר, הוסלקו בתוך בקבוקי שתייה ואותרו במהלך הבידוק הביטחוני.

את ההברחה איתרו אנשי מערך הבידוק הביטחוני של רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון. לאחר הגילוי הועברו הממצאים לנציגי מנהלת התיאום והקישור לעזה.

המשאית נשאה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית שאושרה במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע באמצעות הסקטור הפרטי. המשלוח נועד להגיע למעבר כרם שלום במסגרת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה.

בעקבות איתור הבקבוקים הוחרמה המשאית על כלל תכולתה. היא הועברה להמשך טיפול של המכס ושל יתר הגורמים המוסמכים.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, הורה בעקבות האירוע על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועת עזה. ההקפאה תישאר בתוקף עד להודעה חדשה.

במתפ"ש מסרו כי יחד עם רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון, המכס וגופי הביטחון הרלוונטיים, ימשיכו לפעול נגד ניסיונות הברחה וניצול לרעה של מנגנוני הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועה. לדבריהם, הפעילות תימשך "בנחישות ובאפס סובלנות".