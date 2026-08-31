ישראל ויוון חתמו היום (שני) על עסקת ענק ביטחונית בהיקף של כ-3 מיליארד אירו, יותר מ-10 מיליארד שקלים, שבמסגרתה תקים ישראל עבור יוון מערך הגנה אווירית רב-שכבתי. מדובר בעסקת הייצוא הביטחוני הגדולה ביותר ביחסי ישראל ויוון, ומהגדולות שנחתמו בתולדות מדינת ישראל.

על העסקה חתמו מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף במיל' אמיר ברעם, וראש מנהל הרכש היווני יאניס בוראס. המערך יתבסס כולו על ארכיטקטורה ומערכות מתוצרת ישראלית ועל הניסיון המבצעי שצברה מערכת הביטחון במהלך המלחמה.

התוכנית היוונית, המכונה "מגן אכילס" (Achilles Shield), נועדה לספק מערך הגנה כולל מול מגוון איומים, מטילים בליסטיים ותקיפות אוויריות ועד כלי טיס בלתי מאוישים. לפי משרד הביטחון, זו הפעם הראשונה שבה יספק המשרד מערך הגנה שלם מסוג זה.

המערך יכלול את מערכת "קלע דוד", שפיתוחה מובל בידי מנהלת "חומה" במפא"ת ורפאל, את מערכת BARAK MX של התעשייה האווירית ואת מערכת "ספיידר" של רפאל. בנוסף יסופקו מכ"מים רב-משימתיים מסוג MMR מתוצרת חטיבת אלתא ומערכת שליטה ובקרה לאומית חדשה בהובלת רפאל, שתרכז את יכולות ההגנה האווירית.

לצד עסקת הענק נחתמה עסקה משלימה נוספת בהיקף של 26 מיליון אירו, כ-92 מיליון שקלים. במסגרתה יימכרו ליוון מערכות DRONE DOME של רפאל להגנה על אתרים אסטרטגיים מפני מל"טים ורחפנים ולעיבוי מערכי ההגנה הקיימים.

במסגרת שיתוף הפעולה בין משרדי הביטחון וההגנה של ישראל ויוון צפויה ישראל להגביר גם את שיתוף הפעולה התעשייתי-ביטחוני עם המדינה. המהלך יכלול, בין היתר, העברת ידע וטכנולוגיה לתעשייה המקומית ביוון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס להעמקת היחסים בין המדינות וציין את ביקורו ביוון כאורחו של שר ההגנה היווני. "ישראל ויוון חולקות אינטרסים אסטרטגיים משותפים ומתמודדות עם אתגרים אזוריים משותפים", אמר.

כ"ץ הוסיף, "דווקא בתקופה שבה גורמים בעלי שאיפות הגמוניות מבקשים להרחיב את השפעתם ולערער את היציבות במרחב, ישראל ויוון ימשיכו להעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני והאסטרטגי ביניהן". לדבריו, שתי המדינות יפעלו "בנחישות לשימור היציבות ולביצור ביטחונן והאינטרסים המשותפים שלהן".

ברעם הגדיר את "מגן אכילס" אבן דרך אסטרטגית ביחסי הביטחון בין המדינות. לדבריו, העסקה "מבטאת את האמון העמוק שרוכשות שותפותינו בעולם לעליונות הטכנולוגית הישראלית ולניסיון המבצעי המוכח של מערכות ההגנה שלנו".

ברעם ציין כי העסקה היא חלק מאסטרטגיית משרד הביטחון להרחבת הייצוא הביטחוני ככלי לבניין כוחו של צה"ל ולחיזוק התעשייה הביטחונית והכלכלה. לדבריו, הסכמי ממשלה-לממשלה בהיקפים הללו הם גם "מנוע ישיר להרחבת קווי הייצור המקומיים בישראל, להגדלת המלאים ולביסוס העצמאות החימושית של מדינת ישראל".

יו"ר רפאל, פרופ' יובל שטייניץ, ציין כי יוון תהיה המדינה האירופית השנייה שרוכשת את מערכת "קלע דוד". לדבריו, הבחירה במערכות רפאל "משקפת אמון עמוק ביכולותיה, בחדשנותה וביכולתה לתרום לביטחונן של מדינות המתמודדות עם אתגרי ביטחון מורכבים".

יו"ר התעשייה האווירית בועז לוי אמר כי החברה מעמיקה בשנים האחרונות את פעילותה ביוון על רקע האיומים המתפתחים באזור. לדבריו, מערכות ההגנה האווירית של החברה הוכיחו את יכולותיהן בלחימה מול איראן ושלוחותיה, לרבות ביירוט איומים וטילים בליסטיים.

מעמד החתימה נערך במשרד הביטחון בתל אביב בהשתתפות ראש סיבט תא"ל במיל' יאיר קולס, ראש מפא"ת תא"ל במיל' ד"ר דני גולד, מנכ"ל רפאל יואב תורג'מן, מנכ"ל התעשייה האווירית גיא בר לב, ראש מנהלת "חומה" משה פתאל ובכירים נוספים.

גורמי משרד הביטחון והתעשיות הביטחוניות הגדירו את העסקה ביטוי לאמון היווני במערכות הישראליות ולהעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות.