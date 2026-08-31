קמפיין הבחירות של גדי איזנקוט כולל לא מעט איזכורים קוליים וחזותיים מיום השבעה באוקטובר. החל מסרטון 'מי ישמור על הילדים שלנו' דרך הסיסמה 'ביבי לא ידע' והלאה עד לסרטון החרמות של הליכוד שקיבל תפנית עם קולות אותנטיים של בקשת עזרה תוך כדי מתקפת החמאס.

האם מדובר בקמפיין אפקטיבי-לוחמני או שהוא עלול לשמש בומרנג הסברתי לאיזנקוט עצמו? על כך שוחחנו עם היועץ האסטרטגי, מומחה לפתרון משברים, רוני רימון, הסבור כי אפקטיביות של קמפיין תלויה במחקרים שבוצעו לפניו ובסקרים שנעשו אחריו. הוא עצמו אינו יכול להשיב באופן נחרץ לגבי האפקטיביות של קמפיין שבעה באוקטובר מבלי להכיר את הנתונים שבדקו ובודקים את יחסו של קהל היעד לקמפיין.

"קהל היעד של איזנקוט אמור להיות אותם 8-10 מנדטים שלפי הסקרים עזבו את הליכוד וחונים כעת בגוש האופוזיציה. המטרה של איזנקוט, ליברמן ובנט היא לשמר את המנדטים הללו אצלם, והמטרה של נתניהו היא להחזיר אותם אליו", אומר רימון ומוסיף כי במידה ונעשתה בחינה מקצועית של השלכות סוג כזה של קמפיין על אותם 7-8 מנדטים והוכח שאכן קיימת השפעה חיובית עליהם, הרי שמדובר במהלך נכון.

"בעידן ה-AI והקלות שבה אפשר לייצר סרטונים וסרטוני נגד, רואים תגובה בתוך דקות. אני שואל האם התגובה המהירה מגיעה כי יש אסטרטגיה סדורה או שהיא משהו שמגיע מהבטן. לפעמים יש תחושה שמדובר במאבק בין קמפיינרים שרוצים להוכיח מי יותר מתוחכם", אומר רימון ומוסיף כי תחושתו האינטואיטיבית היא שלקמפיין שמשלב ומדגיש את השבעה באוקטובר בהחלט יכולה להיות השפעה, בעיקר לנוכח העובדה שהבחירות יתקיימו אחרי השבעה באוקטובר ובסביבות התאריך הזה, מה שמטבע הדברים יניב לא מעט איזכורים, פרסומים והתקפות בנושא זה.

"אם ההנחה היא שאיזכור אגרסיבי של השבעה באוקטובר מפחית קולות מהקואליציה לטובת האופוזיציה, אז כנראה שהקו הזה נכון, אבל נכון לסייג זאת ולציין שהדבר הזה לא נבדק. יש מי שאומרים שדווקא היציאה של ישראל מהמציאות הקשה של השבעה באוקטובר והרחבת ההגנה על תושבי העוטף והצפון יכולה להיות נקודה לטובת הממשלה הנוכחית ואולי נושאים אחרים כמו גיוס חרדים ישפיעו יותר על מי ששוקל מעבר מהקואליציה לאופוזיציה".

עוד שאלנו את רימון אם להערכתו יהיה מורכב מדי עבור קמפיין בחירות הניסיון של הליכוד להעביר מסר בעקבות קמפיין השבעה באוקטובר של איזנקוט, ולומר שאיזנקוט כרמטכ"ל החזיק והעצים את הקונספציה שהובילה לטבח. רימון סבור ש"אין כמעט דבר מורכב שאי אפשר לפשט אותו למשפט אחד או שניים. אם יש חומרים שמראים זאת ויש לכך ביסוס, אפשר להראות את זה. מעבר לכך, הליכוד יכול להגיד, והוא גם אומר, שאם אחרי השבעה באוקטובר היינו מקשיבים לאיזנקוט לא היינו מגיעים להצלחות הצבאיות שאליהן הגענו".

ובהתייחס לסרטון התגובה של מטה איזנקוט ל"סרטון החרם" של הליכוד וההחלטה להשמיע בו הקלטות של מחבלים מיום השבעה באוקטובר, הזכרנו את תגובותיהם הזועמות של תושבים מעוטף עזה שטענו ששימוש בהקלטות מחזיר להם את הטראומה ופוגע בהם באופן אישי.

"זו טענה שהיא לא מופרכת. היא טענה נכונה, ומי שעושה קמפיין צריך לשקול אם הוא מקריב את המיעוט בשביל הרוב. לשקול אם לומר שאני לא עושה פעולה שתועיל אלקטורלית כי היא עלולה לפגוע באלפי אנשים שנפגעו ישירות באירועי השבעה באוקטובר. זו שאלה ערכית מוסרית שצריך לחשוב עליה. מבחינת התועלת, השמעת קולות וציטוטים חיים זה דבר שעושה את העבודה וצריך לשקול את המחירים של פעולה כזו. אין ספק שיש מי שנפגעו, ודברים כאלה לא עושים להם טוב, ובקמפיין צריך לשאול מבחינה ערכית מה עדיף ממה".