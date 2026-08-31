יותר מחודש לאחר הסערה שעורר קמפיין המשפיעניות של הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה לקראת תשעה באב, נחשפים פרטים נוספים על המהלך.

בתשובה לבקשת חופש מידע שהגיש ארגון "בצלמו", מסר משרד ראש הממשלה כי עלות הקמפיין עמדה על 45 אלף שקלים.

הסערה החלה לאחר שמספר משפיעניות פרסמו מתכונים לקראת הסעודה המפסקת. על גבי הסרטונים צוין כי הם פורסמו "בשיתוף הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה".

בעקבות הסערה על השימוש בכספי ציבור לצורך מתכונים ברשת, הגיש ארגון "בצלמו" בקשת מידע בנוגע לעלות הקמפיין, מספר המשפיעניות וזהותן. כעת השיבה היחידה לחופש המידע במשרד ראש הממשלה כי "עלות קמפיין המשפיעניות הינו 45,000 ש"ח".

במענה נחשפה גם רשימת שש המשפיעניות שהשתתפו בקמפיין: שרה שבאבו, יעל צין, אלישבע רוזנבלום, ננה הלפרין, מורן כהן וקטרין נמני. עם זאת, המשרד לא מסר כמה קיבלה כל אחת מהמשפיעניות עבור השתתפותה.

עוד מתברר מהמענה כי לקראת בחירת החברה שתבצע את הקמפיין נערך תיחור בין ארבע חברות: שר מדיה, סטורי מדיה, גיל מדיה ורוברטו. החברה שנבחרה בתום התהליך הייתה סטורי מדיה.

הקמפיין עורר בחודש שעבר ביקורת ברשתות החברתיות, בין היתר מצד העיתונאית מירב סבר. "במקום שהרשות החרדית במשרד ראש הממשלה תעסוק למשל בהנגשת השכלה אמיתית ואקדמיה לגברים ונשים חרדים, היא שופכת עשרות אלפי שקלים למשפיעניות פח כדי שיצלמו סרטונים על הכנה רוחנית ונפשית לתשעה באב", כתבה.

מארגון בצלמו נמסר: "יש כל כך הרבה דברים לקדם בחברה החרדית, לימודי אנגלית, זהירות בדרכים ואינספור דברים נוספים. חבל שהרשות שורפת כסף עבור מתכונים במקום דברים שבאמת חשובים".