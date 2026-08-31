בחסידות ברסלב נערכים השנה להרחבה משמעותית של "קיבוץ" ראש השנה במירון, עבור חסידים שיישארו בישראל ולא יגיעו לקברו של רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה.

ברקע ההיערכות עומדת סוגיית הגיוס ומעצרם של עריקים חרדים, לצד מאות חסידים, בהם בחורים ואברכים, המנועים מלצאת מגבולות הארץ.

גם בשנים קודמות הגיעו חסידי ברסלב למירון בראש השנה כחלופה שקטה לנסיעה לאומן. השנה מעריכים בחסידות כי מספר הבוחרים באפשרות הזו יגדל, על רקע המניעות ליציאה מהארץ והחשש בקרב חלק מהחסידים.

בימים האחרונים הוקמה ועדה מיוחדת שתפקידה לרכז את ההכנות לקיום "קיבוץ" מרכזי במירון במהלך ימי ראש השנה. במקביל נפתחה הרשמה מסודרת למוקדי השהייה, במטרה להתאים את התשתיות למספר המשתתפים הצפוי.

ההיערכות כוללת הקמת מתחמי לינה ייעודיים עבור הבאים למירון וכן אוהל גדול שבו ייערכו סעודות החג. בנוסף מתוכננים מתחמים רחבי היקף לתפילות הציבור, בהתאם למספר החסידים שיגיעו למקום.

המארגנים נערכים לאפשרות שאלפים יעשו את ראש השנה במירון, ומבקשים באמצעות ההרשמה המוקדמת להבטיח קליטה מסודרת. ההיערכות נועדה לספק מענה לחסידים שלא יוכלו להגיע השנה לאומן ובוחרים לשהות במהלך החג במירון.

לצד ההכנות בישראל, המארגנים מדגישים כי מבחינת החסידים היעד נותר ההגעה לקבר רבי נחמן באומן. לדבריהם, בקרב הציבור קיימת "ציפייה ותפילה מתמדת לזכות ולהגיע פיזית לקביעות באומן", והם "מייחלים להסרת כל המניעות".