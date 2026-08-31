שני רוקחים ותיקים נעצרו בחשד שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילי צה"ל וסחרו בהן באופן פרטי בשוק השחור.

השניים, רוקחת אחראית במחנה גלילות ורוקח נוסף, מועסקים כספקים חיצוניים על ידי משרד הביטחון.

המעצרים בוצעו לאחר חקירה סמויה שהתנהלה במהלך החודשים האחרונים על ידי ימ"ר ארזים באגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון ויחידת מרחב דן של המשטרה הצבאית החוקרת. החקירה לוותה גם על ידי אגף האכיפה במשרד הבריאות.

לפי חומרי החקירה, השניים חשודים כי נטלו במרמה עשרות אלפי תרופות שהיו מיועדות לחיילי צה"ל, ובהן גם תרופות מרשם. על פי החשד, התרופות נמכרו באופן שיטתי בשוק השחור והשניים גרפו לכיסם עשרות אלפי שקלים.

בהודעה המשותפת למשטרה, משרד הביטחון וצה"ל הודגש כי חלק מהתרופות שבהן על פי החשד סחרו השניים אינן ניתנות לשימוש ללא מרשם רפואי ודורשות בדיקות נלוות לפני נטילתן. הרשויות הזהירו כי סחר בתרופות מסוג זה מהווה סכנה לבריאות הציבור.

עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה נעצרו שני הרוקחים במחנה גלילות והועברו לחקירה בימ"ר ארזים. הם חשודים בעבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר בנסיבות מחמירות, מעשי פזיזות ורשלנות וכן בעבירות נוספות לפי פקודת הרוקחים.

החוקרים עיכבו במקביל חשודים נוספים הקשורים לפרשה. במשטרה הצבאית החוקרת נחקרים מעורבים נוספים בחשד לגניבה בידי מורשה, סיוע בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות נוספות, ועניינם מלווה על ידי התביעה הצבאית.

המשטרה צפויה לבקש מבית משפט השלום בתל אביב להאריך את מעצרם של שני הרוקחים. החקירה בעניינם ובעניינם של המעורבים הנוספים נמשכת.