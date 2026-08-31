הרב סתיו משב

לקראת פתיחת שנת הלימודים, יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, קורא למורים ולמנהלים שלא להימנע מעיסוק בנושאים פוליטיים שנויים במחלוקת.

בסרטון חדש בערוץ "משב" הוא מציע להפוך את המחלוקות בכיתה להזדמנות חינוכית ללימוד שיח מכבד באמצעות מתודה מהתלמוד.

הרב סתיו מתייחס לחשש של מערכת החינוך לעסוק בסוגיות פוליטיות בתקופה של בחירות. "מטבע הדברים, מערכת החינוך מהססת, מפחדת לגעת בנושאים השנויים במחלוקת, כי היא לא רוצה להיקלע לשדה הקרב הפוליטי, לרגישויות עם הורים, עם ילדים. אנחנו לא רוצים שהכיתה תהפוך לשדה קרב", הוא אומר.

אולם לדבריו, יש לפעול דווקא בכיוון ההפוך. "יש לנו הזדמנות נהדרת לקחת שנת בחירות ולהפוך את מה שאנחנו לומדים בגמרא... ולממש אותם בתוך המחלוקת הפוליטית", אמר הרב סתיו, שהסביר כי המחלוקות ההלכתיות התקיפות המופיעות בתלמוד הן "נשמת אפה של הגמרא".

הרב סתיו מציע למורים שלא לטאטא את המחלוקות מתחת לשטיח, אלא להפוך אותן לכלי לימודי. "יש מחלוקת, לא נטאטא אותה. הילדים שומעים את זה בבית... בואו נלמד", אמר.

המתודה החינוכית שהוא מציע היא להטיל על כל תלמיד ותלמידה להציג דווקא עמדה שאינה מקובלת עליהם. "תטיל על כל תלמיד ותלמידה להציג או לייצג את הדעה שהיא לא מסכימה איתה", הציע הרב סתיו.

לדבריו, ההתמודדות עם העמדה המנוגדת מחייבת את התלמיד לשאול את עצמו, "אני חושבת את ההפך הגמור, אבל למה הוא חושב כך?". בכך, לטענתו, התלמידים יכולים ללמוד להתמודד עם דעות אחרות "בכבוד וברגישות".

בסיום המסר קרא הרב לראות במחלוקת עצמה דבר חיובי, ולהבחין בינה לבין שנאה. "בואו נתייחס למחלוקת כאל ברכה ואל השנאה כקללה", אמר.

"המחלוקת היא ברכה. היא הופכת אותנו לעם מגוון יותר, לעם מחכים יותר, לעם מבורך יותר", הוסיף הרב. לדבריו, השנאה שעלולה לנבוע מהמחלוקת יכולה להיות מקור לקללה, אך "אם נלמד לחלוק נכון, אז המחלוקת לא תגרום לשנאה, אלא להפך - היא תרבה אהבה".