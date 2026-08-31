נתונים מעודכנים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתייחסים למחצית הראשונה של שנת 2026 משקפים עלייה משמעותית בהיקף העסקאות לרכישת דירות חדשות ביהודה ושומרון, לצד התרחבות היקפי הבנייה הפעילה ותמורות בהרכב הבנייה באזור.

במהלך החודשים ינואר עד יוני 2026 נרשמו ביהודה ושומרון מכירות של 534 דירות חדשות. נתון זה עולה על סך המכירות שנרשמו בכל שנת 2025, שעמד על 453 דירות, ומתקרב למאזן השנתי של 2024 כולה, שבמהלכה נמכרו 576 דירות.

מגמה זו מתבלטת במיוחד מול תמונת המצב הכללית בשוק המגורים הארצי, שבו נרשמה התכווצות במכירות. על פי הנתונים, בכלל המחוזות נרשמה ירידה ממוצעת של 1.8% במכירת דירות חדשות.

במקביל לנתוני המכירות, נרשם גידול בהיקפי הפעילות באתרי הבנייה. במהלך הרבעון הראשון של 2026 עמד היקף יחידות הדיור בבנייה פעילה ביהודה ושומרון על 4,335, לעומת 4,224 יחידות שנרשמו לאורך שנת 2025.

בנוסף, הנתונים מראים תהליך של שינוי באופי הבנייה באזור במהלך העשור האחרון. בשנת 2016 היוו הבתים צמודי הקרקע בני קומה אחת או שתיים כ-44.1% מסך הבנייה הפעילה, בעוד שנכון למרץ 2026 ירד חלקם ל-31.2%. לעומת זאת, נרשמה עלייה בחלקה של הבנייה בבניינים בני שלוש עד שש קומות, שעלתה מ-25.2% מסך הבנייה הפעילה ב-2016 ל-47.1% במרץ 2026.

רן ינאי, מנכ"ל ובעלים צ.פ חברה לבניין, התייחס לנתונים ואמר: "הזינוק החד במכירות ובקצב הפעילות ביהודה ושומרון אינו הפתעה עבור מי שמנהל כאן פעילות לאורך זמן, אלא ביטוי מובהק למימוש פוטנציאל אמיתי. הציבור הרחב מבין כיום את יתרונות המיקום, איכות החיים והמענה הכלכלי שיו"ש מספקת. מעבר למניעים האידאולוגיים המסורתיים, אנו רואים גל משמעותי של אוכלוסיות חדשות ומשפחות צעירות הבוחרות להגיע לאזור בזכות הקהילתיות החזקה והמתחזקת ביישובים ואיכות החיים הגבוהה. אופי הבנייה הרוויה והאיכותית שאנו מובילים מותאם במדויק לצרכים של אוכלוסיות אלו, ומעניק מענה אידיאלי למשפחות ולמשפרי דיור שבוחרים לקבוע כאן את ביתם מתוך ראייה לטווח ארוך".