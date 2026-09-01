תם עידן בנבחרת ארגנטינה. יממה אחרי שהדהים עם רביעייה לרשת מונטיראול במדי קבוצתו, אינטר מיאמי מליגת הכדורגל האמריקאית, ה-MLS, הודיע הערב (שני) כוכב הכדורגל הטוב בעולם, ליאו מסי על פרישה מהמדים הלאומיים של נבחרתו, סגנית אלופת העולם ארגנטינה.

במשך לא פחות מ-21 שנים לבש מסי את מדי הנבחרת הארגנטינאית, במדיה ערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת באוגוסט 2005, כשקיבל כרטיס אדום פחות מדקה לאחר שנכנס כמחליף.

גם הפתיחה הזו לא מנעה מ"הפרעוש" להפוך לשיאן ההופעות בנבחרת עם 207 משחקים ושיאן השערים שלה כשכבש 125 שערים במדיה.

רגע השיא של מסי היה כמובן זכייתה של ארגנטינה במונדיאל 2022 בקטאר לפני כארבע שנים, כאשר במונדיאל האחרון ההופעה האחרונה במדים הלאומיים הסתיימה באכזבה גדולה כשנכנע עם ארגנטינה בגמר לנבחרת ספרד.

זו לא הייתה הפעם היחידה בה מסי וארגנטינה הגיעו עד למעמד הגמר של הטורניר היוקרתי ביותר בעולם והפסידו בטורניר בו כבש לא פחות מ-8 שערים אליהם הוסיף 4 בישולים, כאשר גם במונדיאל 2014 החמיצו זכיה היסטורית ופעמיים היה במרחק נגיעה גם מזכיה באליפות דרום אמריקה בכדורגל - הקופה אמריקה.

מסי כבר פרש בעבר מהמדים הלאומיים של ארגנטינה אך חזר לשחק בנבחרת תחת אימונו של סקאלוני איתו זכה כאמור במונדיאל בקטאר.

שנה לפני כן, הצעיד מסי את ארגנטינה גם לזכייה בקופה אמריקה 2021.

פטירתו של אביב בתחילת החודש היא שהביאה את מסי להודיע על פרישה מהמדים הלאומיים, כשזה ימשיך לשחק במדי אינטר מיאמי האמריקאית, איתה הוא חתום על חוזה עד סוף שנת 2028.

לדברי מסי, ההחלטה לפרוש הגיעה כבר ב-21 ביולי, יומיים אחרי גמר המונדיאל. "היום, אחרי מה שקרה עם אבא שלי, אני משוכנע בכך אפילו יותר מבעבר".

"אחרי הזמן שעבר מאז הגמר, ולאחר שחשבתי על כך רבות, אני רוצה להודיע לכולם שאני פורש מהנבחרת...", כתב מסי בהודעתו.

"זו הייתה החלטה שכאבה ועדיין כואבת בנשמה, אבל אני מבין שזה הרגע. אני נשבע לכם שתמיד נתתי הכול, לא רק בשנים האחרונות שבהן זכינו בהכול, אלא גם לפני כן. תמיד נלחמתי ונתתי את כל כולי למען החולצה הזאת, כדי לשמח אתכם ולגרום לכם להרגיש גאים להיות ארגנטינאים דרך הכדורגל.

"לא נשאר עוד הרבה זמן, ושלבים בחיים הולכים ומסתיימים, וזה שלב שכואב לי מאוד לסיים. אני אוהב, אהבתי ותמיד אוהב להיות בנבחרת. נתתי את כל מה שהיה לי, כבר אין לי יותר מה לתת, ובנוסף יש מאחוריי צעירים נהדרים שמגיע להם להיות כאן.

"תודה על כל האהבה במשך 20 השנים האלה. אתגעגע מאוד לשמוע אתכם מתוך המגרש. עכשיו אהיה עוד אחד מכם, אעודד ואתמוך תמיד מבחוץ ברגעים הטובים וברגעים הרעים, וברעים אפילו יותר.

"תודה למשפחה שלי על כך שתמיד הייתה שם, על שליוותה אותי במסע כל כך יפה, אבל גם קשה. תודה לכל אחד מהמאמנים, החברים לקבוצה והמנהלים שאיתם זכיתי לחלוק את הדרך. אני לוקח איתי זיכרונות ורגעים בלתי נשכחים שחוויתי".

לסיום כתב מסי בהודעתו: "אני עוזב עם השקט הנפשי והגאווה על כך שיחד עם חבריי לנבחרת הענקנו לכם רגעים שחלמנו עליהם. זו הייתה חוויה מטורפת לעבור את כל זה יחד איתכם. אני אוהב אתכם! תודה לאלוהים שעשה אותי ארגנטינאי. קדימה ארגנטינה!".