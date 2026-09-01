בשירו "סע לאט", כתב אריק איינשטיין, אוהד הפועל ת"א את השורה "ואיזה מסכנים האוהדים - שאוכלים להם ת'לב". כתב ולא ידע כמה שהוא צדק.

מנהלת ליגת העל בכדורגל פרסמה הערב (שלישי) את לוח המשחקים למחזורים 4-15 בליגת העל שבכדורגל ובמקום לאפשר לכמות אוהדים גדולה כמה שניתן להגיע לכלל המשחקים של קבוצותיהן, שוב הודרו אוהדי שומרי שבת ומסורת.

בעוד מחזור המשחקים הבא, מחזור מספר 4 יתקיים כולו בימים ראשון-שלישי, כמחזור אמצע שבוע, גם במחזורים שלאחר מכן שיתקיימו אמנם בסוף השבוע יוכלו האוהדים שומרי השבת והמסורת להגיע לעודד את קבוצותיהם מקרוב, הגם שחלק מהמשחקים ייפתחו סמוך לצאת השבת.

עם זאת, במחזור מספר תשע, מתחילה הבעיה.

האוהדים הראשונים שייפגעו מלוח המשחקים החדש אלו איך לא, אוהדי בית"ר ירושלים שמשחק קבוצתם מול קריית שמונה באצטדיון טדי שבבירה, נקבע לשעה 15:00 אחה"צ בשבת ועתיד להסתיים ממש עם צאת השבת. באותו מחזור משחקות כל יתר הקבוצות הגדולות של הכדורגל הישראלי בימי ראשון ושני ולכן אין סיבה לא לאפשר גם לאוהדים הירושלמים לצפות במשחקם מבלי להדירם.

במחזור שלאחר מכן, מחזור מספר 10 תארח מכבי ת"א את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד במשחק שיחל ביום שישי בשעה 14:00, כשעתיים וחצי לפני כניסת השבת ובשעה זו תשחק גם היריבה העירונית הפועל ת"א במחזור מספר 11 כשתתארח אצל אותה מכבי פתח תקווה.

אוהדי מכבי חיפה, שגם שם ישנם אוהדים רבים שומרי שבת ומסורת, ייאלצו להתעדכן על תוצאת משחקם מול בני סכנין באותו המחזור לאחר צאת השבת, כאשר משחקם באצטדיון דוחא שבסכנין יחל בשעה 15:00

במחזור מספר 13 ייעדרו אוהדי מכבי ת"א שומרי השבת מהאצטדיון הביתי בבלומפילד בשל העובדה כי משחק קבוצתם מול עירוני טבריה יחל בתוך שבת, בשעה 15:00 וכמוהם גם אוהדי מכבי נתניה, הפועל חיפה והפועל ת"א הדתיים במחזורים הבאים, מחזורים מספר 14 ו-15 בהתאמה כשמשחקיהן יחלו בשעה 15:00 אחה"צ.