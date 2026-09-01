ראש העיר ירושלים משה ליאון פותח את שנת הלימודים ללא

עיריית ירושלים, באמצעות מינהל החינוך העירוני, פתחה את שנת הלימודים תשפ"ז עם השקעה כוללת של למעלה מ-850 מיליון שקלים בחינוך.

מערכת החינוך בעיר מונה כ-17,500 אנשי הוראה ומעל 300 אלף תלמידים, כאשר במסגרת ההיערכות יימסרו כ-230 כיתות לימוד חדשות בהשקעה של כ-600 מיליון שקלים לצד הקמת עשרות מבנים חדשים.

לפי נתוני העירייה, בזרם החרדי לומדים 125,032 תלמידים, בזרם הערבי 112,377, בממלכתי-דתי 33,728, בממלכתי 28,198 ובממ"ח 6,560 תלמידים. לכיתה א' יעלו 9,738 תלמידים בחינוך החרדי, 7,797 בחינוך הערבי, 2,513 בממ"ד, 1,486 בממלכתי ו-851 בממ"ח.

לצד תנופת הבינוי, הוקצו מעל 250 מיליון שקלים למאות פרויקטים של שיפוץ, שדרוג והנגשה במוסדות החינוך, הכוללים עבודות בכ-110 בתי ספר וגנים ושיפוץ מעל 400 תאי שירותים. כמו כן, בוצעו דוחות בטיחות בכ-300 מוסדות, הותאמו כ-100 מתקני חצר בגנים, ומבוצעות עבודות הנגשת שמע, ראייה ומוטוריקה ב-194 מוסדות חינוך ברחבי העיר.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, התייחס להיערכות הנרחבת ואמר: "החינוך הוא הלב והנשמה של העיר ירושלים. העירייה משקיעה משאבים רבים ומובילה את מערכת החינוך הירושלמית כמערכת פורצת דרך, מגוונת, עדכנית וייחודית, המציעה מגוון תוכניות לימוד חדשניות וחווייתיות שמביאות למצוינות והישגים בתחומים רבים".

ליאון הוסיף: "נמשיך לבנות, לפתח ולהרחיב את מערכת החינוך העירונית, מתוך אמונה שחינוך הוא המפתח לעתידה של ירושלים ולעתידם של ילדיה".