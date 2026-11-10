הרב דב ליאור מזקני הרבנים בציונות הדתית פרסם תשובה הלכתית שבה קבע כי אין לשנות את נוסח חתימת הברכות בחזרת הש"ץ בתפילות המתקיימות בהר הבית, כל עוד בית המקדש טרם נבנה.

התשובה ניתנה בעקבות שאלה על מנהגם של חלק מהמתפללים בהר הבית להוסיף לחתימת הברכות את המילים "ברוך ה' אלוקי ישראל", ולענות "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" במקום "אמן".

הרב ליאור סיפר כי לפני כשנתיים ביקש מבנו, הרב אלקנה ליאור, לערוך בירור הלכתי מקיף בסוגיה. לדבריו, בנו חיבר מאמר מנומק המבוסס על דברי רש"י וראשונים נוספים, שממנו עולה כי נוסח הברכות המיוחד היה נהוג דווקא בתקופה שבה בית המקדש עמד על תילו.

"לענ"ד הוא צודק מאד בבירורו ההלכתי וכיוון בזה לאמת, ופלא על הרב גורן בספרו (הר הבית פרק ל"א) שכלל לא התייחס להיבט זה", כתב הרב ליאור.

במרכז הבירור עומדים דברי רש"י במסכת תענית, המפרש את המשנה העוסקת בנוסח הברכות המיוחד בהר הבית: "כלומר, בזמן שבית המקדש קיים כשמתפללין בהר הבית".

לפי ההסבר שהביא הרב ליאור, הנוסח המיוחד קשור למציאות של גילוי שכינה בזמן שבית המקדש היה קיים ולהזכרת השם המפורש בעזרה.

אף שעזרא תיקן את הנוסח המיוחד גם בשער המזרח, מחוץ לעזרה, הרב הסביר כי התקנה הייתה קשורה לקיומו של המקדש ולמיקומו של השער מול העזרה וקודש הקודשים. לפיכך, בהיעדר בית מקדש אין לשנות את נוסח הברכות המקובל.

בהמשך התייחס הרב ליאור לטענה שלפיה השתתפותו בעבר בתפילת מנחה בהר הבית, שבה נאמרו הברכות בנוסח המיוחד, מעידה על הסכמתו למנהג.

הרב דחה את הטענה והבהיר כי אין להסיק מהשתתפותו בתפילה על עמדתו ההלכתית. "לכן אין לראות בשום התייחסות שלי לנושא בעבר הוראה למעשה", כתב.

בהקשר זה ציטט את דברי הגמרא במסכת בבא בתרא: "אין למדין הלכה לא מפי למוד ולא מפי מעשה - עד שיאמרו לו הלכה למעשה".

בסיום תשובתו קבע הרב ליאור את ההוראה המעשית: "אני סומך את שתי ידיי על בירורו של הרב אלקנה, ולכן לענ"ד כיום ההוראה למעשה היא שבחזרת הש"ץ בתפילות בהר הבית אין לשנות את נוסח החתימה הנהוג בירושלים ובכל ארץ ישראל, עד שייבנה בית המקדש".