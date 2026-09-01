יותר מ-450 עולים חדשים מצפון אמריקה שהגיעו לישראל בשנה האחרונה השתתפו השבוע באירוע חגיגי שקיים ארגון "נפש בנפש" בסינמה סיטי בירושלים.

האירוע נערך בשיתוף משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית, קק"ל וג'ואיש נשיונל פאנד ארה"ב, ובנוכחות שר העלייה והקליטה אופיר סופר וסמנכ"ל הארגון זאב גרשינסקי. במסגרת המפגש הוצעו למשתתפים דוכני פעילות וסדנאות יצירה לילדים, לצד שירותי ליווי לקליטה בארץ.

במהלך שנת 2026 עלו לישראל מעל 2,700 עולים חדשים מצפון אמריקה, כאשר 640 מתוכם בחרו להשתקע בירושלים, שהפכה ליעד המוביל לקליטת עולים מארה"ב ומקנדה.

בחודש אוגוסט נרשם שיא פעילות מאז הקמת הארגון בשנת 2002, עם יותר מ-1,100 עולים בחודש אחד. גילם הממוצע של עולי הקיץ עומד על 29, ובהם כ-480 משפחות, כ-1,100 רווקים ורווקות, כ-250 גמלאים וכ-700 ילדים ובני נוער.

כ-300 צעירים וצעירות מקרב העולים מיועדים להתגייס לשירות בצה"ל ובשירות הלאומי, לצד בעלי מקצועות חופשיים כמו רופאים, אחיות, מורים, עורכי דין ורואי חשבון.

העולים מגיעים ממדינות שונות ובהן ניו יורק, ניו ג'רזי, פלורידה, קליפורניה ואונטריו שבקנדה, ומתפזרים בערים ברחבי הארץ. בנוסף, כ-650 עולים צפויים להשתקע ביישובי הנגב והגליל במסגרת תוכנית "זינוק בעלייה" המשותפת לקק"ל.

השר סופר בירך על הגעת העולים ואמר: "מרגש לראות מאות משפחות ואלפי צעירים שבוחרים לעשות עלייה למדינת ישראל. משפחות רבות, מאות ילדים ומאות צעירים שעתידים להשתלב בצה"ל הם ביטוי עוצמתי לציונות ולרצון להיות חלק. כל משפחה שבונה כאן את ביתה וכל צעיר שבוחר לעלות לישראל מחזקים את העם, את החברה ואת עתידה של המדינה. נמשיך לפעול כדי להבטיח לעולים קליטה מיטבית ובית חם בישראל".

מנכ"ל ומייסד-שותף בנפש בנפש, הרב יהושע פס, הוסיף: "הקיץ האחרון, שבו זכינו לשיא במספר העולים, ממחיש פעם נוספת את עוצמתה של העלייה ואת הבחירה יוצאת הדופן של אלפי יהודים לבנות את חייהם בישראל דווקא בעת הזו. כל עולה שמגיע לכאן מביא איתו כוחות, ניסיון ורוח חדשה שתורמים לחברה הישראלית ולחוסנה הלאומי. אנו בנפש בנפש, יחד עם שותפינו, גאים ללוות אותם לאורך הדרך ולהעניק להם את המעטפת שתסייע להם להשתלב, לצמוח ולהפוך לחלק משמעותי מהסיפור הישראלי".