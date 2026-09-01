מאבקו של הרמטכ"ל למען המשך ההטבות הכלכליות לפצ"רית המודחת מפנה זרקור תקשורתי ליחס המיוחד שלו היא זוכה, בין השאר בגיוס פרקליטי צמרת להגנתה, ועל חשבון כספי הציבור.

בתנועת 'אם תרצו' נערכים לעתירה שבה ידרשו לדעת פרטים על עלויות ההגנה שלה זוכה הפצ"רית המודחת. בראיון לערוץ 7 מספר על כך אלון שוורצר, ראש אגף מחקר ומדיניות בתנועה.

שוורצר מתאר את השתלשלות הניסיונות לקבל מידע כבר מנובמבר 2025, "אחרי שהפרשה התפוצצה וראינו את הייצוג המשפטי שהיא מקבלת, רצינו לדעת מי מממן את זה, מי מאשר את המימון הזה ומה הנוהל בבחירת סנגור. ביקשנו תשובות מצה"ל על בסיס חופש המידע. אנחנו רואים שהיא מקבלת ייצוג מפרקליטים בכירים, ורצינו לדעת אם כל חייל שיש תביעה נגדו זכאי לבחור לעצמו עורך דין, מה ההליך, מה שמות עורכי הדין, האם זה על חשבון ימי מילואים, האם הם מקבלים מימון חיצוני, מה ההסכם עם צה"ל?".

מוסיף שוורצר ומציין כי הבקשה הייתה גם לדעת את פרטי המסמכים שהביאו לאישור ההליך שמאפשר לפצ"רית לשעבר לקבל ייצוג יוקרתי שכזה. "ביקשנו העתק של הסיכומים והסכומים וגם לדעת לגבי כל החיילים שנחקרו והוגש נגדם כתב אישום, איזה ייצוג משפטי הם קיבלו. כמה זה עלה לנו כמשלמי מיסים".

מספר שוורצר כי הבקשה ההיא לקבלת מידע לא הניבה תוצאות. הפרקליטות הצבאית ביקשה הארכה וקיבלה, "הם שוב לא ענו ושלחנו תזכורת ועוד תזכורת. בחודש יוני נמאס לנו מהתזכורות ושלחנו תלונה ליחידה לחופש המידע במשרד המשפטים. ביקשו מאיתנו את כל החומרים וקבעו שאנחנו צודקים בטענה שלנו ושגם הם מבקשים מצה"ל תגובה, אבל אפילו למשרד המשפטים צה"ל לא ענה ולא התייחס".

לנוכח התנהלות זו של הצבא קבעה היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים שהגורמים הרלוונטיים בצבא שלא נתנו מענה לשאלות נהגו בניגוד לחוק חופש המידע, ומדובר בליקוי שלא תוקן. "למעשה הם עוברים על החוק, אבל מה שרק ניתן לעשות זה לפרסם את שמו של צה"ל כ'רשות מפרה', כלומר, כזו שהפרה את החוק. בעינינו זה לא מספיק", אומר שוורצר. "ראינו את הפרסומים האחרונים על הכספים שהפצ"רית מקבלת מצה"ל ללא קשר לייצוג המשפטי, ראינו את דבריה של אילה חסון שלא קיבלה מידע מהפרקליטות הצבאית על הייצוג, ולכן הטענה שלנו היא שאנחנו זכאים לעתור לבית המשפט המנהלי ולבקש לחייב את צה"ל לתת לנו מענה. מדובר במידע שזכות הציבור לקבל אותו. לא מדובר במידע חסוי או כזה שיפגע בביטחון המדינה, אלא במידע שצריך היה להיות שקוף".

"חשוב שהציבור יהיה חשוף למידע כי מדובר במי שעברה ופעלה בניגוד לחוק, ולא ייתכן שצה"ל הוא שיממן לה את ההגנה המשפטית, ובוודאי אם היא זוכה ומקבלת הגנה ממיטב עורכי הדין בישראל, מה שלא מקבל כל חייל שנמצא בהליך משפטי כלשהו. זכות הציבור לקבל את המידע הזה".

שוורצר מבהיר כי במידה ויימשכו מאמצי מסמוס הדרישה והמידע לא יגיע כנדרש בחוק, תהיה גם פנייה לבג"ץ, "כי הציבור זכאי לקבל את המידע הזה. יש כאן אלופה בצה"ל שעשתה מעשה שלא ייעשה וגרמה לפגיעה לא רק בכוח מאה אלא בביטחון המדינה", הוא אומר ומציין כי לנוכח הדיווחים, שלפיהם העביר כבר הרמטכ"ל לפצ"רית תשעים אחוזים מהכספים שעוכבו לה, בהחלט יתכן והיא תידרש להשיב סכומים לא מבוטלים על מנת לממן את הייצוג המשפטי שלה.