השר בצלאל סמוטריץ' חושף כי בחטיבת גבעתי רצו לסגור את פרשת הלוחמים שסירבו לעלות לנמ"ר שבו שהתה פראמדיקית בניגוד לפקודת השירות המשותף - אך הרמטכ"ל התעקש להעניש בחומרה את המעורבים.

"כל הגורמים בתוך חטיבת גבעתי רצו לסגור את הפרשייה. הם הבינו שמדובר בלוחמים טובים. לצערי הרב הייתה הנחיה של מישהו למעלה במטה הכללי שאמר: אנחנו רוצים פה ענישה חמורה", אמר סמוטריץ' בראיון לרדיו "גלי ישראל".

כשנשאל אם מדובר ברמטכ"ל השיב בחיוב. "אני בדקתי את זה, כל הגורמים בחטיבה מכירים את המפקדים, מכירים את החיילים והבינו את הנזק האדיר שיכול להיגרם כאן".

16 מהלוחמים נשפטו לעונשי מחבוש בפועל, חמישה מהם ספגו עונש של 10 ימי מאסר בכלא הצבאי ו-11 חיילים נוספים נשפטו לחמישה ימי מחבוש.

שלשום גיבה סמוטריץ' את הלוחמים מגדוד רותם והודיע כי ידרוש תשובות על ענישתם ממערכת הביטחון. "אני מגבה את לוחמי גבעתי שהתעקשו על זכותם וחובתם לשרת בצה"ל, תוך שמירה על ערכיהם ואמונתם ותוך הקפדה על פקודת השילוב הראוי. הלוחמים זוכים לגיבוי מלא של רבני ומנהלי איגוד ישיבות ההסדר שבחנו את הנושא לעומק ובזהירות הראויה, ועומדים מאחורי ההחלטה", אמר סמוטריץ'.

הוא הוסיף "התפללתי וקוויתי בכל מאודי שבצה"ל יתעשתו וימנעו את הצורך בהתערבות שלי, אבל משזה לא קרה - כמנהיג הציונות הדתית אינני יכול לשבת בחיבוק ידיים ואדרוש מצה"ל תשובות בנושא".

"חבל מאוד שיש בצה"ל מי שבוחרים בשיקול דעת מוטעה להתעמת ראש בראש עם הציבור המשרת והתורם ביותר, בצורה שתייצר רק נזק ותפגע באמון הציבור בצה"ל", סיכם השר.