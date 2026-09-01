מוניקה רוזנברג, עורכת דין מברזיל, הגישה עתירה לבית המשפט העליון לענייני בחירות במדינה החתומה על ידי אלפי אנשים, בדרישה להאריך את שעות ההצבעה עד השעה 20:00 שעון מקומי ב-4 באוקטובר.

תאריך הבחירות השנה חל ביום שבו נחוג שמחת תורה, כך שיהודים שומרי מצוות נדרשים לממש את זכותם הדמוקרטית אך ורק לאחר צאת החג.

הבעיה המרכזית שעומדת בפני הבוחרים היא ששעת סיום ההצבעה הרשמית ברחבי המדינה היא 17:00, בעוד שהחג יוצא רק בשעה 18:40. על פי נתוני הקונפדרציה הישראלית הברזילאית, מתגוררים בברזיל כ-120,000 יהודים.

במסגרת ההודעה לעיתונות שהפיצה הקהילה, הבהירו מארגני המהלך כי היוזמה אינה קוראת כלל לדחיית הבחירות או לשינוי במועדן הרשמי.

הבקשה ממוקדת לחלוטין בכך שקלפיות במיקומים הסמוכים לקהילות יהודיות יורשו לקבל מצביעים עד השעה 20:00, מיד לאחר תום החג.

המטרה העומדת מאחורי המהלך המשפטי היא למנוע מצב בלתי אפשרי שבו אזרחים נדרשים לבחור בין האמונה הדתית שלהם לבין חובתם האזרחית, במיוחד במדינה שבה ההצבעה מוגדרת כחובה חוקית.

היוזמה זכתה לרוח גבית משמעותית מצד הקונפדרציה הישראלית בברזיל (CONIB), כאשר נשיא הארגון, קלאודיו לוטנברג, הדגיש כי המאבק על חופש הדת וההשתתפות הפוליטית שזור במלחמה באנטישמיות ובחיזוק ערכי היסוד הדמוקרטיים.

בנוסף לקונפדרציה, פרויקט החתימות צבר תאוצה וזכה לתמיכתה של סילביה אברבנאל, אשת תקשורת בולטת ובתו של המיליארדר סילביו סנטוס, שהפיצה את הקריאה למיליוני עוקביה ברשתות החברתיות.