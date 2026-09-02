יו"ר מפלגת 'עמך ישראל', עופר וינטר, משיב לרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת "עטרת כהנים" שהגיב לשאלה שנשאל לגבי המועמד יוסף חדאד ואמר כי "לגוי אי אפשר לתת תפקידי הנהגה על האומה".

"כשנלחמתי תחת אש בלבנון, בעזה וביו"ש פיקדו עליי ופיקדתי בעצמי על מנהיגים - מפקדים ולוחמים - דרוזים, בדואים ונוצרים", פתח וינטר את תגובתו.

הוא הזכיר את מפקדיו וחבריו לנשק שחלקם היו לא יהודים. "באש ובמים הלכתי באמונה אחרי המנהיג והמח"ט שלי עימאד פארס בשדה הקרב. ידעתי שהוא לא יפקיר אותי בשטח וסמכתי על מנהיגותו. כך גם חבריי ואחיי לנשק שהלכו אחרי המנהיג והמח"ט אחסן דקסה שנפל בצפון הרצועה והיה ראוי לפקד ולהוביל לוחמים, וכך גם ג'לאא איברהים - שפיקד על לוחמים, עלים סעד שנפל בלבנון, סלמן חבקה ועוד אחים רבים נוספים שנלחמו, הנהיגו וגם נפלו על אדמת ארץ ישראל. כל לוחם ומפקד יודע זאת. הם היו מספיק ראויים להיפצע ואף ליפול למען המדינה, הם היו מספיק ראויים שנלך אחריהם בקרבות, והם ראויים מספיק כדי להנהיג".

"יוסף אחי, אתה עמך ישראל על מלא. אני גאה בך שהיית מפקד ומנהיג לוחמים בגולני, גאה בך על שסיכנת את חייך למען עם ישראל ונפצעת בקרב. נלחמת על מדים, ואתה נלחם להגן על עם ישראל בכל מקום בעולם גם הרבה אחרי השירות", סיכם וינטר.

גם בארגון רבני צהר התייחסו לדברים והדגישו כי גדולי הפוסקים כבר קבעו שמותר לבחור לכנסת גם מי שאינם יהודים. "יוסף חדאד הוא אדם שפעל ופועל רבות למען מדינת ישראל, בארץ ובעולם, ואף נפצע במהלך שירותו הצבאי בהגנת המדינה. כבר בתנ"ך אנו מוצאים דוגמה למנהיגות שאינה נמדדת רק על פי מוצא. דוד המלך מינה את איתי הגיתי, שהיה נוכרי, למפקד בכיר בצבאו - משום שהיה אדם נאמן שפעל למען המלך ולמען הממלכה.

גם היום, במדינת ישראל, ישנם אזרחים שאינם יהודים שפועלים במסירות למען המדינה, מגינים עליה ותורמים לחוסנה. מינוי וקידום של אנשים כאלה, כאשר הם זוכים לאמון הציבור ופועלים בנאמנות למדינה ולחוקיה, אינו סתירה לזהותה היהודית של ישראל - אלא ביטוי לעוצמתה של המדינה וליכולתה לשלב בתוכה את כלל אזרחיה".

הרבנים ציינו כי "גדולי הפוסקים, ובראשם הרב הרצוג והרב וולדנברג, כבר קבעו שמותר לבחור לכנסת גם מי שאינם יהודים, וכי ההגבלות על מינוי 'מלך' אינן מתייחסות לשלטון דמוקרטי מודרני. בהתאם לכך, מותר להצביע למועמד ערבי הנאמן למדינה, ואכן לאורך כל שנות המדינה היו שותפים בכנסת ובממשלה יהודים ושאינם יהודים. דווקא בתקופה שבה יש גורמים בציבור הלא יהודי שמסיתים נגד מדינת ישראל ונגד האפשרות לחיים משותפים, עלינו לחזק ולהעצים את אותם אזרחים ערבים שמכירים במדינת ישראל, בזהותה היהודית ובריבונותה, ופועלים למען ביטחונה ושגשוגה".

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אמש פורסם לראשונה בערוץ 7 כי הרב אבינר, נשאל האם אפשר מבחינה הלכתית להצביע למפלגה של וינטר שבה מועמד גוי - יוסף חדאד, מוצב במקום השני ברשימה, והשיב כי 'בוודאי שלא'.

לדבריו, "ודאי שלחבר גוי צריך להתייחס יפה אם הוא מתאים להגדרת גר תושב, אבל אי אפשר לתת לו תפקידי הנהגה על האומה".

הרב אבינר הפנה בעניין זה לרמב"ם בהלכות מלכים, והוסיף כי גם מי שמוגדר "חסיד אומות העולם" אינו יכול להיות מנהיג בארץ ישראל. עם זאת הבהיר כי אין בכך שלילה של מעמדו כאזרח, ואמר, "הוא יכול להיות בתור אזרח פרטי. זה כן, אבל לא בתור מנהיג".

יש לציין כי השואל ציין שמדובר במפלגה שבה הגוי ממוקם במקום השני ברשימה, תוך שהוא רומז ליוסף חדאד אשר מוצב במקום זה ברשימתו של עופר וינטר, אך לא ציין במפורש את שמו.